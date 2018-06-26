Статистика первого квартала: плюс 0,4 или минус 23?

В мире найдется не много стран, которые до сих пор не обнародовали официальную информацию о состоянии экономического развития в 1-ом квартале. К таким, наряду с Украиной, относится и Зимбабве...

Сегодня в Украине – своего рода День статистика. Официально он отмечается, правда, 5 декабря, но именно 30 июня едва ли не пиковый день спроса на продукцию Госкомстата и, соответственно, посещения официальной страницы этого ведомства.

Ведь сегодня истекает 90-дневный срок после завершения первого квартала, когда должны быть объявлены данные о динамике ВВП в январе–марте 2009 года. На статистической карте мира найдется не много стран, которые до сих пор не обнародовали официальную информацию о состоянии своего экономического развития в первом квартале. Симптоматично, что к таким, наряду с Украиной, относится и Зимбабве.

Немногие сомневаются, что обнародованные сегодня данные об итогах экономического развития Украины в первом квартале зафиксируют сокращение экономики на 22–23 процента. На фоне этих ожидаемых цифр даже апокалиптический прогноз Пинзеника в его известной докладной записке уже выглядит эйфорией. «Цифры спада экономики в первом квартале 2009 года, – отмечал бывший министр финансов в меморандуме, авторство которого он так публично и не признал, – будут намного хуже, чем я демонстрировал в качестве прогноза на заседании правительства». А демонстрировал тогдашний министр финансов сокращения экономики на 7–10 процентов.

Именно такое сокращение своих экономик – от 7 до 10 процентов – не стесняются при всем народе признать развитые экономики мира. Скажем, официальный прогноз по Ирландии – сокращение экономики на 10 процентов в этом году, а в экспортно ориентированной Германии в первом квартале (год к году) официально признано 7-процентное падение. Украинское правительство до сих пор упрямо называет черное белым и держит свой изначальный макроэкономический прогноз в 0,4 процента роста на 2009 год.

Никакого сомнения, что в противовес сегодняшнему официальному сообщению от Госкомстата о сокращении одной пятой объема украинской экономики в первом квартале правительство уже приготовило антидоты. Главный месидж, который мы сегодня услышим – информация устарела, и в экономике отмечается оживление. У нас статистику не только скрывают (например данные о казначейском счете и полноценную информацию о выполнении бюджета), но и решают, что стоит подавать на стол и с каким гарниром.

Скажем, 24 июня премьер-министр Украинысообщает радостную новость: Пенсионный фонд благодаря своей профессиональной системе работы даже в условиях тяжелого кризиса в июне собрал на 4,5% больше, чем за июнь успешного 2008 года». Никаких оснований не верить такой информации нет. Скорее всего, так оно и есть, однако такое заявление служит хрестоматийным примером избирательного обращения с информацией и преднамеренного исключения нужных данных из общего информационного потока.

Много это или мало – 4,5 процента – такие выводы можно делать лишь в контексте полноценных данных о выполнении бюджета ПФ в июне. Поскольку их на сайте ПФ нечего и искать, воспользуемся крайне лаконичными информационными сообщениями об итогах работы ПФ в январе–мае 2009 года и аналогичной информацией за январь–май 2008 года. Они свидетельствуют, что от год к году собственные доходы (без учета трансфертов из бюджета) возросли на 0,4 процента: с 38 млрд. 583 млн. до 38 млрд. 741 млн. Очевидно, украинская экономика действительно начала оживляться в июне, если ПФ (по состоянию на 24.06) значительно улучшил результаты своей деятельности.

Однако было бы неэтичным утверждать, что попытка подмарафетить статистику, вылущить из нее отборные зерна, спрятав прочь с глаз то, что чиновники считают половой, свойственна лишь украинским должностным лицам. Искушение применять статистику на свой вкус и усмотрение присущи, наверное, всем, кто думает о следующих выборах. Однако в западных демократиях правила поведения чиновников с официальной статистикой сурово регламентированные.

В Соединенных Штатах только Президент получает свежую статистику (например данные об уровне безработицы) за несколько часов до ее официального оглашения. Остальные правительственные чиновники – за 30 минут. Ни один из чиновников, кроме главного статистика, не имеет права комментировать данные на протяжении часа после их появления. Британцы, поймав свое статистическое ведомство – Statistics Commission – на субъективной трактовке официальных показателей уровня преступности в стране, учредили верховный статистический орган – U.K. Statistics Authority. Это наблюдательное учреждение уполномочено мониторить и проверять достоверность всех статистических сообщений, которые продуцируют британские ведомства. А строка ее финансирования в бюджете голосуется без дебатов – чтобы на агентство не оказывалось давление. Более того, британцы приняли Кодекс ответственного пользования официальной статистикой, которым ввели жесткие этические ограничения на использование и трактовку статистики чиновниками. В частности, Кодексом предусмотрено, что чиновник любого уровня «не имеет права выборочно цитировать данные, которые дают кому-либо преимущество, из информационного массива, который еще не был обнародован». Отмечается также, что «доступ к информации, которая еще не была официально обнародована, является привилегией. Должностное лицо не имеет права обнародовать такую информацию, тем более ее интерпретировать на свое усмотрение».

Если бы в Украине действовали такие правила (а главное – чтобы их придерживались), заявления правительственных чиновников вроде 4,5-процентного роста доходов ПФ были бы – по меньшей мере – основанием для рассмотрения на комиссиях по вопросам соблюдения статистической этики.

Станислав Голубенко