Полетела голова кировоградского губернатора

На официальном сайте Президента Украины обнародован указ об освобождении Василия МОЦНОГО с должности председателя Кировоградской областной государственной администрации и распоряжение об освобождении Михаила КРИЖАНОВСКОГО с должности председателя Голованевской районной государственной администрации Кировоградской области.

В соответствии с текстами документов, решение об увольнении В.МОЦНОГО и М.КРИЖАНИВСКОГО принято в связи с ненадлежащим выполнением ими требований статьи 119 Конституции Украины об обеспечении законности и правопорядка, соблюдения прав и свобод граждан.

Как сообщал УНИАН, 16 июня в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ Виктором ЛОЗИНСКИМ, на тот момент прокурором Голованевского района Евгением ГОРБЕНКО и начальником милиции этого же района Михаилом КОВАЛЬСКИМ на территории охотничьего хозяйства в Кировоградской области погиб местный житель - 53-летний Валерий Олийник.

27 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на съезде партии «Наша Украина» сообщил, что освободил от должностей председателя Кировоградской ОДА В.МОЦНОГО и председателя Голованевской РГА М.КРИЖАНИВСКОГО.