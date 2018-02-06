Ни один случай домашнего насилия не останется без ответа государства - Ирина Луценко

Любые проявления домашнего насилия больше не остаются проблемой за закрытыми дверями, а становятся вопросом государственного уровня. Об этом на пресс-конференции в информагентстве «Укринформ» заявили народный депутат Ирина Луценко и министр юстиции Павел Петренко.

«В конце прошлого года Верховной Радой были приняты, а в начале этого года Президентом подписаны законопроекты по противодействию и криминализации домашнего насилияи усилению ответственности за злостную неуплату алиментов. Мы начинаем на государственном уровне работать с теми, кто совершает насилие против близких, уклоняется от содержания своего ребенка», - заявила на пресс-конференции Ирина Луценко.

Новые законы призваны бороться со всеми проявлениями домашнего насилия. К таковым теперь относятся не только физическое и сексуальное насилие, но и психологическое и экономическое, одним из видов которого является неуплата алиментов.

«Акцент на приоритетной защите ребенка. Ребенок - свидетель насилия - считается пострадавшей стороной. Мы расширяем круг лиц, насилие над которымиквалифицируется как домашнее. Это не только члены семьи, которые расписаны и находятся в браке. Это и близкие люди, которые уже не в браке - им также гарантируется дополнительная защита», - сообщила Ирина Луценко.

«Если подается заявление в суд жертвы домашнего насилия, оно не может никоим образом быть закрыто и отозвано. Обязательно должна быть реакция. Полицейские при получении сигнала о насилии в семье имеют право заходить в помещение, предоставлять защитное предписание, защищающее жертву от обидчика. Жертве домашнего насилия предоставляется соответствующий статус, возможность переехать в другое место, а обидчик долженпройти коррекционную программу», - уточнила депутат.

По словам Ирины Луценко, логика новых законов предусматривает комплексную защиту жертв домашнего насилия и необратимые действия по отношению к обидчику - от коррекционных программ до административной и уголовной ответственности, в зависимости от продолжительности и типа насилия.

Кроме того, Ирина Луценко и Павел Петренко рассказали о новых законодательных инициативах, направленных на защиту детей.

«Готов ко второму чтению законопроект по противодействию сексуальной эксплуатации детей, который существенно усиливает уголовную ответственность за такие действия. Министерством юстиции зарегистрирован законопроект по полной имплементации положений Ланцаротской конвенции, предусматривающей гарантии государства от сексуальной эксплуатации, развращения и использования ребенка как предмета торговли. Наработан законопроект по ювенальной юстиции, который предусматривает изменение системы правил, как работать и корректировать поведение малолетних и несовершеннолетних преступников, с целью гуманизации и предупреждения рецидивов», - сообщила Ирина Луценко.

Участники пресс-конференции также анонсировали законопроекты о налоговом возмещении родителям расходов на внешкольное развитие ребенка и пенсионную защиту родителей, ухаживающих за тяжелобольными детьми.