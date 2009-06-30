Подельников Лозинского оставили под стражей

29 июня Печерский районный суд города Киева принял решение о продлении срока задержания бывшего прокурора Голованеского района Кировоградской области Евгения ГОРБЕНКО и начальника райотдела милиции этого же района Михаила КОВАЛЬСКОГО до 10 суток - до 6 июля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Суд принял это решение, ссылаясь на представление Генпрокуратуры об избрании меры пресечения - взятии под стражу Е.ГОРБЕНКО и М.КОВАЛЬСКОГО, подозреваемых в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Валерия Олийныка.

Как сообщал УНИАН, 16 июня вследствие столкновения с народным депутатом от БЮТ Виктором ЛОЗИНСКИМ, Е.ГОРБЕНКО и М.КОВАЛЬСКИМ на территории охотничьего хозяйства в Кировоградской области, погиб местный житель - 53-летний В.Олийнык.

Следователи Генеральной прокуратуры задержали Е.ГОРБЕНКО и М.КОВАЛЬСКОГО в порядке ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 121 (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть) Уголовного кодекса Украины.