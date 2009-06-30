В России от Богатыревой хотят услышать о шансах кандидатов в Президенты
Миронов: есть о чем поговорить
|Сергей МИРОНОВ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня в ходе встречи в Москве.
В частности, С.МИРОНОВ выразил надежду, что сегодня состоится конструктивный диалог.
«Я думаю, что представителям наших двух стран всегда есть о чем поговорить, и, к сожалению, ситуация, которая складывается между нашими странами, все время подбрасывает нам все новые и новые темы дискуссии и разговоров», - сказал С.МИРОНОВ.
При этом он подчеркнул, что обе стороны должны интенсифицировать двусторонние контакты. «Я считаю, что нужно разговаривать, нужно обсуждать, нужно выяснять позиции друг друга», - добавил он.
Кроме того, С.МИРОНОВ сообщил, что после некоторого перерыва возобновились контакты с украинскими парламентариями.
С.МИРОНОВ, обращаясь к Р.БОГАТЫРЕВОЙ, отметил, что хотел бы услышать от нее точку зрения на перспективу парламентских выборов в Украине. В частности, он подчеркнул, что Совет Федерации не хотел бы, чтобы из-за парламентских выборов были отложены заседания межпарламентских комиссий России и Украины.
Также он добавил, что хотел бы услышать о перспективах кандидатов на пост Президента Украины.
Он выразил уверенность, что два братских славянских народа должны находить точки соприкосновения.
В свою очередь, Р.БОГАТЫРЕВА подчеркнула, что рада возможности откровенно обсудить те вопросы, которые давно требуют обсуждения между двумя стратегическими партнерами – Украиной и Россией.
Она отметила, что по возможности постарается ответить на все вопросы, которые интересуют российскую сторону.
«Думаю, вы правы, что у нас накопилось много вопросов друг к другу», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.