Вехи недели. Весна от Гройсмана, переименование от Луценко и возвращение Саакашвили

Практически параллельно с сурком Тимкой, пообещавшим Украине раннюю весну, свою «весну реформ» согражданам пообещал и Владимир Гройсман. Премьер-министр презентовал на заседании правительства 35 законопроектов, которые должны обеспечить преобразования в экономике и продемонстрировать наличие эффективно голосующего парламентского большинства. Очевидно, что увольнение многострадального Романа Насирова с поста главы Государственной фискальной службы стало первым «подснежником» «весны Гройсмана». Заодно премьер обещает повышение зарплат в легкой промышленности и разобраться с повышением цен на бензин, не радующих автолюбителей слишком давно.

Генеральный прокурор попытался убедить европейских политиков в реальности антикоррупционных действий возглавляемого им ведомства, словно вступая в заочный спор с украинскими антикоррупционерами и их западными политическими покровителями. Юрий Луценко решился дезавуировать существовавшее уже несколько лет словосочетание «вышки Бойко», заявив, что сопредседатель «Оппозиционного блока» не имеет отношения к афере с покупкой мобильных буровых платформ, которые достались в 2014 году российским оккупантам. В Генеральной прокуратуре полагают, что бенефициарами переплаты за покупку платформ были Виктор Янукович и Сергей Арбузов (ему и Николаю Азарову на минувшей неделе выдвинуты новые подозрения, а сами экс-чиновники повторно объявлены в розыск).

Секретарь СНБО уже традиционно позиционирует себя человеком государственных дел, находящимся над политическими схватками. Наверное, именно поэтому Александра Турчинова активно сватают на пост начальника избирательного штаба Петра Порошенко. Пока же Александр Валентинович принял участие в успешном запуске украинской крылатой ракеты и анонсировал появление в Украине кибервойск, способных защищать виртуальное пространство нашей страны.

Запрос на сильную руку ощутили создатели «Национальных дружин», эффектно появившихся в украинском информационном пространстве и заставивших говорить о себе многих, включая генерального прокурора, министра внутренних дел и главу Нацполиции. Сторонники «украинского порядка» в камуфляже вызывают немало неприятных аналогий с межвоенной Германией, поэтому власти придется не только подчеркивать, что она не собирается никому делегировать право на насилие (Аваков), но и вносить изменения в законодательство о добровольном участии в охране общественного порядка (Луценко). В противном случае обзавестись своими боевыми отрядами оперативно попытаются немалополитических сил.

Михеил Саакашвили решил продемонстрировать отношение к ночному домашнему аресту, наложенному на него Апелляционным судом Киева, через возобновление акций за импичмент президента. В минувшее воскресенье несколько тысяч человек вышли под лозунгами Саакашвили в центр Киева, предварительно переругавшись с обладателями «евроблях», проводивших мероприятие на Крещатике. Лидер «Руха новых сил» не сбавляет риторических оборотов, уже не только призывая Петра Порошенко капитулировать, но и увязывает повышение пенсий с его уходом в отставку. До следующего «вече» Саакашвили пообещал представить состав альтернативного правительства и десяток кандидатов в президенты.

Евгений Магда