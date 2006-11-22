Шуфрич хочет, чтобы Москаль рассказал, где он был 22 ноября 2004 года

Депутаты Верховной Рады Крыма - представители Социал-демократической партии Украины (объединенной) считают, что постоянный представитель Президента Украины в АРК Геннадий МОСКАЛЬ должен начать люстрацию с самого себя.

Так, комментируя сегодня в Симферополе корреспонденту УНИАН предложение постпреда Президента провести люстрацию депутатов ВР АРК, первый зампредседателя СДПУ(о), крымский парламентарий Нестор ШУФРИЧ сказал, что Г.МОСКАЛЬ для начала должен рассказать общественности о своем прошлом. "Пусть расскажет, где он был 22 ноября 2004 года. А я могу рассказать, где он был, и ему будет очень неприятно перед его оранжевыми друзьями, - заявил первый зампредседателя СДПУ(о). - То есть, если мы начнем рассказывать, где он был в дни Оранжевой революции, кого о чем он умолял, то я думаю, что Геннадий Геннадиевич про люстрации забудет". Н.ШУФРИЧ также отметил, что он "против люстраций в принципе".

Коллега Н.ШУФРИЧА по партии - лидер Крымской организации СДПУ(о), депутат ВР АРК Ефим ФИКС добавил, что в современном мире люстрация неактуальна, и она "не самое лучшее качество". "Я думаю, нужно ему (Г.МОСКАЛЮ - УНИАН) вернуться в события древнейшей истории в Испании. Вот оттуда нужно начинать. В современном мире люстрация - это, наверное, не самое лучшее качество", - заявил лидер крымских эсдеков.

Е.ФИКС поддержал предложение Н.ШУФРИЧА и сказал, что если Г.МОСКАЛЬ начнет люстрацию с самого себя, то он последует его примеру. "Нужно начать с себя - пусть он расскажет, где он был, чем он занимался, а когда он расскажет, я следом за ним пойду", - пообещал Е.ФИКС.

Как сообщал УНИАН, постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Г.МОСКАЛЬ предложил провести люстрацию депутатов Верховной Рады Крыма. По мнению постпреда Президента, в ВР Крыма необходимо создать специальную комиссию, которая бы организовала люстрацию депутатского корпуса, а сведения об интересных моментах биографии народных избранников предоставила бы крымской общественности.