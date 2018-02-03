Политолог объяснил, почему Европа поддерживает "токсичного" Порошенко

14:20, 03 февраля 2018
Политика
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Петр Порошенко

Европейцы применяют относительно нашей страны тактику "кислородной подушки", рассказал он на чате в "Главреде".

"Для Европы, прежде всего, важна некая стабильность по ее периметру. А стабильность подразумевает управляемость процессов. Поэтому Европа поддерживает токсичного Порошенко, понимая, что приход той же Тимошенко (лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко — Ред.) к власти может повлечь мощнейший внутриполитический кризис, который может закончиться внутренним конфликтом в Украине", — отметил собеседник.

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По его словам, "европейцы такого конфликта не хотят, поэтому готовы и применяют относительно Украины тактику "кислородной подушки": Украина получает ровно ту помощь, которая позволяет ей не обрушиться, но не больше, потому что в условиях высокой коррупции избыточные ресурсы, выделяемые Западом, будут просто разворовываться".

"Поэтому мы видим, что Запад движется в логике создания параллельных структур власти — НАБУ, Антикоррупционный суд и т.д., задача которых — постепенно "отгрызать" коррупционную ренту и, как следствие, уменьшать экономическую базу старых коррупционных элит", — добавил эксперт.

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Теги: #Порошенко и Европа#политика Порошенко#политика Европы