Наша Украина дала нардепам неделю на выход из коалиции (фоторепортаж)

На съезде партии Народный Союз Наша Украина, который прошел сегодня в Киеве, прозвучало несколько громких, но не то чтобы совсем неожиданных месиджей. И был один неожиданный гость - Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет.

Еще одной неожиданностью стало оформление зала, где проходил съезд. Похоже, в Украине появилась еще одна “персональная партия”…

Нардепы, избранные в ВР от Нашей Украины, должны отозвать свои подписи под коалиционным соглашением и выйти из коалиции. «Я призываю народных депутатов от «Нашей Украины», тех народных депутатов, в которых партийный билет партии, тех, которые благодаря работе партии были избраны в Верховную Раду, принять это решение и принять решение как можно скорее – отозвать свои подписи, которые кое-кто поставил на коалиционном соглашении, и объединиться в единую депутатскую группу «Наша Украина», - сказал лидер партии НСНУ.

«Даже тем четырем депутатам – заблудшим – нечего делать (в коалиции – УНИАН), но очень важно, чтобы сегодня решение – ясное, четкое, без ссылок на персоналии – принял съезд. Мы должны ясно отмежеваться. «Наша Украина» не может быть соратником в такой политике, в таком кадровом подходе, соратниками в таких антикризисных действиях».

(Однако, до начала съезда глава Секретариата Президента Вера Ульянченко заявила журналистам, что не видит необходимости отзывать министров-нашеукраинцев из правительства Тимошенко. «Благодаря нашим министрам хотя бы звучит украинский голос», - объяснила такую позицию Ульянченко)

БЮТ Украине не нужен, и вообще он хуже КПУ… От утверждения о том, что Наша Украина – единственная в государстве идейная партия, Ющенко перешел “на личности” уже почти что бывших соратников по парламентскому большинству. "Проанализировав политический рынок, можем ли мы говорить, скажем, об идеологии БЮТ и "Батькивщины". Какая идеология? Идеология одна – добиться власти любой ценой, игнорируя государственные интересы... Это не то, что нужно Украине". Президент не упустил случай припомнить Юлии Тимошенко, что блок ее имени в 2005 году не подписал универсал национального единства: "даже коммунисты подписали..." Да и до кучи – недавние события вокруг неудачной попытки создать широкую коалицию: переговоры БЮТ с Партией регионов, по версии Ющенко, были "украинской версией ГКЧП".

В то же время миссия Нашей Украины, считает Президент, заключается в том, чтобы «показать, каким образом перестраивать Украинское государство»...

Виктор Ющенко убежден в победе «Нашей Украины» на следующих парламентских выборах. «Мы пойдем на выборы и, кстати, чтобы вы запомнили, мы победим», - заявил глава государства. Корни своей убежденности он объяснил так: «потому что мы заботимся о следующем поколении, заботимся о том, где будет Украина через 5, 7, 12 лет».

Сегодняшний съезд, заяивл почетный лидер Нашей Украины, станет историческим, потому что начинается ренессанс партии.

«У нас существует политический проект – показать украинской нации, каким может быть единственно верное будущее Украины», - продолжал Ющенко, прибавив к этому, что у Нашей Украины нет проекта, как разделить страну «на двоих или троих», явно намекая на переговоры ПР и БЮТ о создании “ширки”, которые закончились ничем.

Ющенко уже морально готов “расстаться” с киевской организацией НСНУ.

На орехи досталось и столичной ячейке партии во главе с Николаем Мартиненко из-за отказа принимать участие в съезде. «Если есть у нас в политической партии городские или областные организации, которые не желают приходить на съезд, очевидно их место - в другой политической силе», - заявил Ющенко.

(Как сообщалось ранее, городская организация НСНУ 26 июня заявила, что не будет принимать участия в съезде партии, поскольку “всегда выступала против покушений на демократические принципы деятельности партии и последовательно поддерживает предыдущие решения съезда «Нашей Украины» об участии партии в демократической коалиции в Верховной Раде”. Более того, в заявлении руководство организации угрожало даже рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания ее членов в «Нашей Украине»)

Крысы возвращаются на корабль?

Стоит заметить, что и самому Виктору Андреевичу пришлось выслушать довольно много неприятных вещей. Открывать глаза почетному председателю партии взялся член политсовета Евгений Червоненко. “Правда-матка” в его выполнении выглядела так: НСНУ потеряла влияние и авторитет в обществе, многих достойных членов партии просто игнорируют, многие перебежали в другие политсилы, и «сегодня те, кто первый убежал, пытаются вернуть себе место в первых рядах партии».

Вспомнил он и о том, как партия молчала, когда уничтожали «любих друзів». И пытался персонально у Ющенко выяснить, куда подевалась первая пятерка, “кто из них сегодня сейчас с нами”, и по какой причине “списки составляются именно сейчас”?

В качестве резюме Червоненко припечатал: «сегодня партию объединяет не идея, а психология мелких лавочников».

Ющенко: стоять на Майдане - это одно, а работать – другое

В ответ однопартийцу Виктор Ющенко заявил, что что помнит каждого, кто стоял с ним на Майдане. И, по мнению Президента, его нельзя обвинять, что он как-то обидел эту команду: они получили должности, хотя впоследствии и оказалось, что стоять на Майдане - это одно, а работать – другое.

В свою очередь Ющенко обиделся на Червоненко, и напомнил, что после Майдана был период, когда на нунсовцев нападал БЮТ, но другие, в том числе и Червоненко, не осмеливались открыто наскакивать на Президента.

Что же касается обвинений, мол, сегодня во многих региональных организациях НСНУ не выплачивается зарплата, то это вопрос Ющенко своим не считает. «Я Президент этой страны, ребята, вы должны стоять возле меня слева и справа и выполнять маленькие задания. Это маленькое задание, Женя - удерживать региональную ячейку партии», - заявил почетный глава партии.

В сухом остатке - резолюция съезда, в которой Наша Украина требует: От нардепов-однопартийцев - отозвать свои подписи под заявлением о создании парламентской коалиции , потому что “не желает больше выступать в парламенте ширмой для антиконституционного мятежа, бездеятельности правительства в условиях экономического кризиса и политических расправ над министрами”. На выход из коалиции нардепам дали неделю, иначе будут санкции. Вера ульянченко объяснила, что речь идет об исключении непокорных из политсовета Нашей Украины.

От Юлии Тимошенко - или отказаться от президентских амбиций и сконцентрировать усилия на исправлении допущенных ошибок, или уйти в отставку. Мол, премьер не имеет морального права баллотироваться, из-за того, что ситуация в экономике государства не является результатом мирового экономического кризиса, а является следствием безответственной позиции правительства в формировании госбюджета и недостатка профессионализма в экономическом блоке Кабмина.

Интересно, что в резолюции съезда отсутствуют любые упоминания о переходе Нашей Украины в оппозицию и об отзыве назначенных по квоте партии министров из правительства Тимошенко. Выходит, “единственная в Украине идейная партия” удивительным образом зависла между коалицией и оппозицией...