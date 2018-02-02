Турчинов: в рядах Вооруженных сил Украины будут созданы кибервойска

Над этим вопросом, кроме СНБО, работают Служба внешней разведки и военная разведка.

В рядах Вооруженных сил Украины создадут кибервойска.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов во время открытия Центра реагирования на киберугрозы сегодня в Киеве.

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«Современная война невозможна без киберзащиты и без кибератак. Безусловно, мы рассматриваем, я хочу вам сказать, что в Национальном центре кибербезопасности (СНБО) один из вопросов, которые мы недавно рассматривали, - это вопрос, который докладывал Генштаб о создании кибервойск в рядах ВСУ», - заявил секретарь СНБО.

«Это серьезный вопрос, мы над этим работаем, у нас в этом направлении работают и Служба внешней разведки, и военная разведка», - добавил Турчинов.

По его словам, в защите страны силовые ведомства должны использовать средства адекватного реагирования.