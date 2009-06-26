Для голосования 1 июля коалиции не нужны ни Регионы, ни КПУ

Кадровые назначения 1 июля на внеочередном заседании Верховной Рады Украины будут проголосованы коалицией.

Об этом в интервью УНИАН заявил первый заместитель руководителя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

Он отметил, что на сегодня есть необходимые 226 голосов для утверждения кандидатур на должности в правительстве. По его словам, эти назначения «возможно сделать коалицией».

На уточняющий вопрос, рассчитывают ли они на поддержку КПУ в данном вопросе, А.КОЖЕМЯКИН отметил, что «мы как-то особенно на них и не рассчитываем, поскольку в таких условиях фракция может и не собраться на заседание».

А.КОЖЕМЯКИН подчеркнул, что внеочередное заседание парламента, инициировано фракцией БЮТ для того, чтобы провести «кадровые изменения в правительстве и пополнить его специалистами, поскольку это крайне необходимо».

Он также отметил, что предусматривается рассмотрение законопроекта о внесении изменений в госбюджет-2009 в части финансирования мероприятий по подготовке к Евро-2012.

По его словам, «там, к сожалению, критическая ситуация, а время уходит».

А.КОЖЕМЯКИН прибавил, что «в нас осталось 20 дней для отчетности по финансовым вопросам».

Он сообщил, что в законопроекте предусмотрено «выделение средств на строительство аэропортов и взлетных полос во Львове и Донецке, а также на строительство НСК «Олимпийский».

На вопрос, не боится ли он, что повторится ситуация, и фракция Партии регионов 1 июля заблокирует трибуну парламента, А.КОЖЕМЯКИН ответил: « В БЮТ есть много людей, в том числе я, которые ничего не боятся, а особенно тех действий, которые делает Партия регионов».

По его словам, проблемой для Партии регионов станет возможность собраться 1 июля в Верховной Раде. «Они там сегодня все разъехались отдыхать», - отметил он, пошутив, что «если все же они вернутся с курортов, то потратят больше денег, чем надеялись».

Как сообщал УНИАН, пресс-служба Верховной Рады со ссылкой на председателя Владимира ЛИТВИНА объявила о проведении в среду, 1 июля, внеочередного пленарного заседания Верховной Рады.

По данным пресс-службы, в соответствии с частью восьмой статьи 19 парламентского регламента зарегистрирована инициатива 151 народного депутата Украины, которая соотносится с требованиями части второй статьи 83 Конституции о проведении внеочередного пленарного заседания парламента.