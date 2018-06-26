Социальный популизм и демагогия сиамских близнецов

Депутаты в предвыборном угаре вспомнили об избирателях... Если бы ПР хотела заботиться об Украине, то ей нужно не играть роль народных защитников, а быть ими, добиваясь расторжения кабальных соглашений с Газпромом...

Однажды во время телепередачи «Свобода слова» я имел возможность сказать Председателю Верховной Рады Владимиру Литвину, что если народные депутаты принимают такие законы, как, например, «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства», то лучше бы они вообще не работали, это обходилось бы страны и ее гражданам значительно дешевле. В который раз мне подумалось об этом, когда узнал, что 25 июня депутаты проголосовали (за основу) изменения в бюджет по увеличению прожиточного минимума и приняли в целом Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" – о почасовой заработной плате.

Так народные избранники в предвыборном угаре по инициативе представителей Партии регионов вспомнили об избирателях и проголосовали за повышение уже с июля 2009 года прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 июля – 808 гривен, с 1 октября – 848 гривен. Для детей в возрасте до 6 лет: с 1 июля – 727 гривен, с 1 октября – 764 гривни. Для детей в возрасте от 6 до 18 годов: с 1 июля – 930 гривен, с 1 октября – 977 гривен. Для работоспособных лиц: с 1 июля – 860 гривен, с 1 октября – 900 гривен. Для лиц, утративших работоспособность: с 1 июля – 644 гривни, с 1 октября – 674 гривен.

Думать о простых людях дело хорошее, вот только возникает вопрос, где найти в бюджете деньги для этого повышения, к тому же достаточно большие. Нужно по меньшей мере 12 млрд. грн. на полгода. То, что государственный бюджет находится в критическом состоянии, и денег едва хватает на выплату пенсий, части социальных платежей и зарплат работникам бюджетной сферы, «регионалам» хорошо известно. Это при том что правительство и государственные предприятия и так вынуждены все больше влезать в долги лишь для того, чтобы госпожа Тимошенко могла радостно сообщить, что пенсии выплачиваются своевременно и в полном объеме.

Один из депутатов фракции ПР на риторический вопрос, где же взять деньги на это повышение прожиточного минимума, и чтобы эти дополнительные выплаты реально дошли до наименее защищенных слоев населения, ответил: давайте сделаем это за счет кредитов МВФ. Вот только в его оппозиционную голову вряд ли могла прийти крамольная мысль, что, во-первых, МВФ вряд ли согласится с этим, а во-вторых, повышая прожиточный минимум, народные избранники сразу должны представлять, где они собираются найти дополнительные 24 млрд. грн. для выплат в 2010 году. Тоже в МВФ или еще попробовать поискать того, кто согласится давать кредиты Украине, которая и так, благодаря «блестящей» деятельности госпожи Тимошенко, в долгах, как шелках? А может, возникнет желание включить печатный станок Нацбанка и напечатать денег столько, сколько заблагорассудится?

Понятно, что в данном случае «регионалов» мало интересуют все эти пустяки. Более того, они уверены, что даже если им удастся протянуть данный закон в целом, его не подпишет Виктор Ющенко, а значит, это даст возможность предстать перед избирателями радетелями за народ, о котором не думают ни правительство, ни Президент Украины.

Действительно, экономическая ситуация крайне тяжелая, и страдают от этого простые люди. Но путь демагогии и социального популизма никуда не приведет. Нужно не раздавать деньги, источником которых служат кредиты МВФ, Всемирного банка и печатный станок Нацбанка, а думать, какие меры принять для роста украинского производства. Необходимо менять государственный бюджет, полностью переделывать всю его идеологию. Нужно не предлагать раздать ничем не обеспечены бумажки, а честно говорить, что это правительство ни интеллектуально, ни этически не способно вывести страну из кризиса, и его необходимо как можно быстрее отправлять в отставку. Если же идти путем социального популизма, то, дорвавшись до руководства правительством, сегодняшние оппозиционеры окажутся в ловушке своих же ничем не обеспеченных обещаний и новой волны демагогии и социального популизма новых оппозиционеров, которые прежде стояли у властного корыта.

Если у членов фракции ПР действительно есть желание заботиться о народных интересах, то им нужно не играть роль народных защитников, а быть ими, добиваясь расторжения кабальных газовых соглашений с Газпромом, которые позволяют определенным физическим лицам получить многомиллиардные прибыли, а бюджет Нафтогаза и всей страны поставить на грань полного банкротства. Хотя и в этом случае народным избранникам нужно не рассказывать, какие они хорошие, а принимать как можно быстрее законодательные акты, которые бы создали предпосылки для реформирования газовой отрасли в соответствии с брюссельским Совместным заявлением и Энергетической хартией. Однако это в том случае, если есть желание прекратить расхищение страны, а не вместо одних воров «посадить на газовую трубу» других, но своих, к тому же понимая, что в Москве не будут от этого в восторге.

Такого же профессионального и этического сорта и ситуация с законом об установлении минимального уровня почасовой заработной платы. Действительно, повышение доли зарплаты в цене выработанной продукции - важный шаг в обеспечении социальной защищенности работающих и стимулировании предприятий к повышению производительности труда. Но это правильный шаг в условиях роста экономики и очень вредный, когда бурлит экономический кризис и углубляется рецессия в производственной сфере. Значительная часть украинских предприятий не сможет увеличить заработную плату и вынуждена будет либо останавливать производство, либо сокращать количество наемных работников. Возможны и другие «радостные» варианты – переводы работников на сокращенный рабочий график и задержки с выплатой зарплаты и перечислением взносов в социальные фонды.

Очевидно, что и в этом случае речь идет не столько о реальной защите работающих, сколько о желании в канун президентских выборов объявить себя защитниками интересов наемных работников.

Дискуссия о том, можно ли считать естественной коалицию БЮТ с Партией регионов, становится неуместной, когда видишь действия сегодняшних парламентских оппозиционеров. Они похожи, как сиамские близнецы. И тем, и другим власть нужна как инструмент личного обогащения. Их абсолютно не интересует, что в результате их социального популизма и демагогии экономика страны может просто не выдержать. Главное – дорваться до власти, не обращая внимание на деградацию и обезлюднение страны, где не то что иностранные инвесторы не хотят работать, а даже собственные граждане не хотят жить и рожать детей.

Борис Кушнирук