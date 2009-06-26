Ющенко ветировал закон, который запретил банкам отбирать квартиры

Виктор Ющенко сегодня наложил вето на Закон «О защите имущественных прав граждан в период выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса», которым в частности вводился запрет для банков отбирать залоговые квартиры по ипотечным кредитам. Об этом сообщила пресс-служба Президента.

По мнению Ющенко, закон делает невозможным “удовлетворение за счет заложенного жилья законных требований кредиторов в случае невозвращения предоставленных должникам средств”. К этому Президент прибавил, что следствием “введения моратория на приобретение залогодержателем или ипотекодержателем права взыскания предмета залога или ипотеки будет ухудшение финансового состояния кредитора, что приведет к сокращению кредитных ресурсов кредиторов - банков и других кредитных учреждений, негативно отразится на возможности предоставления ими кредитов другим лицам, в том числе для строительства жилья, к подорожанию кредитов на жилье, повлечет риск невозможности выполнения кредитором своих обязательств перед третьими лицами, в частности, вкладчиками по депозитным договорам, может повлечь прекращение ипотечного кредитования банками и небанковскими кредитными учреждениями вообще в результате значительного риска невозвращения кредитов”.

Еще одной претензией Президента к закону стало то, что механизмов, которые минимизировали бы негативные последствия внедрения данного моратория для кредитора (например, решение вопросов, за счет чего будут удовлетворяться законные требования кредиторов относительно возвращения предоставленных должникам средств), документ не предусматривает.

В связи с этим в соответствии с частью второй статьи 94 Конституции Украины Ющенко вернул со своими предложениями Закон «О защите имущественных прав граждан в период выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса» для повторного рассмотрения парламентом.

Предложения Президента во время рассмотрения на пленарном заседании Верховной Рады будет представлять первый заместитель Главы Секретариата Президента - представитель Президента в Кабинете министров О.Шлапак.