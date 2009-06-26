Ющенко просят подписать закон: «у нас пива пьют больше, чем воды»

Повышение акцизов на пиво может остановить развитие пивной «культуры» среди молодежи и помочь в наполнении государственного бюджета. Такое мнение высказали в комментариях УНИАН народные депутаты – представители всех фракций, которые призывают главу государства Виктора ЮЩЕНКО подписать соответствующий закон.

В частности, народный депутат от БЮТ Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ считает необходимым повышение акциза на пиво, поскольку «у нас пива пьют больше, чем воды». Он уверен, что введение акцизов приведет к оздоровлению общества.

«Нынешние акцизы в разы ниже акцизов на пиво у ближайших европейских соседей – Чехии и Словакии. Бюджеты этих стран получают гораздо большие деньги, доходная часть бюджета наполняется. Нам нужно покрывать дефицит бюджета, который у нас прогнозируется в 2009 году около 31 млрд. грн. На сегодняшний день, в первую очередь, нужно увеличивать доходы. Мы не можем понизить пенсии, уменьшить зарплаты работникам бюджетной сферы…», – заявил Д.ВЕТВИЦКИЙ.

При этом депутат не прогнозирует спада в пивной отрасли после повышения акциза. «Зато можно бороться за качество этого продукта. Я не считаю украинское пиво качественным. Там используются иногда продукты не только натурального происхождения… Пиво не должно быть самым дешевым продуктом, а должно быть качественным и соответствовать мировым стандартам», – отметил он.

Народный депутат от Блока Литвина Юрий ЛИТВИН убежден, что акциз на пиво сегодня занижен и требует коррекции. «Наша фракция голосовала и будет голосовать за поднятие акцизов: у нас молоко дороже, чем пиво», – отметил он.

Комментируя недавний скандал с «пивными миллионами», народный депутат от «Нашей Украины – Народной самообороны» Владимир ВЯЗИВСКИЙ высказал мнение, что депутатов «подставили».

«Мы не голосовали за этот пункт, его от нас спрятали. В документах, которые были розданы, ни единого слова о финансировании ВР не было – это подлог. Я бы тоже на месте Президента не подписал этот закон и выяснил, за что голосовали депутаты. Пусть выйдет та политическая сила и скажет: «Это мы инициируем 100 млн. грн. на содержание Верховной Рады», тогда будет понятно, кто его поддержал и с какой целью», – сказал он.

В то же время народный депутат подчеркнул необходимость повышения акцизов на пиво.

Представитель от «Нашей Украины – Народной самообороны» Владимир КАРПУК считает, что Президент ветировал закон из-за того, что более 97 млн. грн. предлагались для увеличения финансирования ВР. Тем не менее, депутат настаивает на повышении акцизов, так как «у молодежи формируется «пивная культура».

«Повышение акцизов на пиво направлено на то, чтобы меньше молодежи им злоупотребляли. Определенный эффект от этого будет», – уверен депутат.

По мнению народного депутата от БЮТ Владимира КАПЛИЕНКО, употребление пива – это употребление спиртного напитка, и доступ к нему должен быть ограничен «либо путем введения дополнительных акцизов, пошлин и финансовых изъятий, либо – пересмотра политики отношения к пивной отрасли». «Я повторно проголосовал за повышение акцизов на пиво», – сообщил народный избранник.

Кроме того, он считает необходимым приравнять пиво к алкогольному напитку с соответствующим введением ограничений на его потребление – с 21 года, ограничением мест продаж и наказанием реализаторов, которые продают пиво несовершеннолетним. «Это моя принципиальная позиция. Меня совершенно не интересуют финансовые последствия таких решений для производителей пива. На сегодняшний день подросток покупает бутылку пива, потому что она дешевле пачки жвачек, и после 20 лет живет без почек. Нужно приравнять пиво к алкогольным напиткам», – считает В.КАПЛИЕНКО.

Народный депутат от БЮТ Александр РЯБЕКА отметил, что, прикрываясь спонсорством спортивных соревнований, производители пива наносят вред именно молодому поколению. «Массовое употребление пива несет опасность для государства и для молодежи. Акцизы должны быть такими, чтобы от этого имело прибыль государство – тогда продукт будет качественным», – считает депутат. Также, по мнению депутата, нужно упорядочить употребление пива. А.РЯБЕКА привел пример Беларуси, где запрещено употребление пива до 18 лет, а также ограничены места употребления этого продукта в общественных местах.

В свою очередь, народный депутат от БЮТ Олег ШЕВЧУК отметил, что повышать акцизы нужно пропорционально на все алкогольные напитки.

«Пивной лоббизм нужно отсекать. Я согласен, что контролировать потребление алкогольных напитков нужно повышением цен на него, при этом улучшая качество», – прокомментировал депутат.

О необходимости повышения акцизов на пиво заявил также депутат от Партии регионов Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Я сторонник того, чтобы приравнять пиво к алкогольным напиткам. Лучше хмель и ячмень продавать на экспорт, чем гробить свою молодежь. Какое бы лобби у пивных производителей не было – пивной акциз будет поднят и пивной напиток будет отнесен к алкогольным. Наша фракция поддерживает ужесточение закона в отношении всех спиртных напитков, которые распивает молодежь», - сообщил регионал.

Представитель коммунистов – народный депутат Алексей БАБУРИН отметил бесконтрольность самых прибыльных отраслей экономики, а так же то, что «алкогольные напитки сегодня доступнее, чем в 60-х годах».

Народный депутат от Партии регионов Виктор КОРЖ напомнил, что «все инициативы связанные с ограничениями алкоголя, табака, пива мы (ПР – УНИАН) не только поддерживали и поддерживаем, но в большинстве из них выступаем разработчиками и соавторами».

Народный депутат от Партии регионов Нестор ШУФРИЧ напомнил выражение из классики советского кинематографа: «Пить нужно меньше».

«Я думаю, что акцизы должны быть выведены на тот уровень, который является стандартным в европейских странах, и мы движемся в этом направлении, как бы это больно не было потребителю», – отметил депутат.

Об активной поддержке повышения акцизов на пиво заявил также лидер гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

«Из-за оголтелой и агрессивной деятельности алкогольных, табачных и игорных коммерсантов – производителей и торговцев – нация вырождается. С 1991 года Украина потеряла более 6 млн. своих сограждан. Необходимо пересмотреть отношение к пиву, ограничить его потребление, рассказать людям о вреде этого напитка для здоровья. Потребление пива должно уйти в тень и перестать быть навязчивым. Для этого его нужно приравнять к алкогольным напиткам», – сказал он.

При этом В. ЧЕРНЯХОВСКИЙ отметил, что не призывает запретить употребление пива, но поставить его употребление в рамки, а также – ужесточить законодательство в отношении пива и настоять на его выполнении.

«Мы не отнимаем у молодежи «последнее», но призываем запретить употребление пива на улицах, переломить эту тенденцию среди молодежи, уменьшить массовость потребления», – говорит он.

По мнению главного координатора гражданской кампании, не стоит обращать внимание на позицию производителей – «их цель получение прибыли любой ценой». «Президенту нужно помнить о здоровье нации, подписывая закон», – считает общественный деятель. При этом он напомнил, что акциз на пиво был «искусственно заморожен» и не поднимался в течение последних трех лет.

«Нужно выровнять акциз на пиво в соответствии с повышением акцизов на спирт», – говорит В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Справка УНИАН. 3 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и некоторые другие законы Украины», который предусматривает повышение акциза на пиво на 93,5% – с текущего уровня 0,31 грн. за литр до 0,6 грн. за литр. Доходы бюджета за счет поступлений от акцизного сбора в проекте закона планировалось направить на дополнительные расходы, связанные с увеличением количества больных сахарным диабетом и влиянием ценового фактора на стоимость лечения в этом году. При этом дополнительная дотация местным бюджетам на обеспечение лечения больных сахарным диабетом предусматривалась в сумме 160 млн. грн. Кроме того, эти средства планировалось направить на реализацию мер по круглосуточному водообеспечению Львова – 105 млн. грн.; завершение ремонтно-реставрационных работ и создание музейной экспозиции Шевченковского национального заповедника в Каневе "Дом-музей Т.Г.Шевченко" – 22,5 млн. грн.

Однако после того как закон был внесен на подпись Президенту Украины, стало известно, что дополнительные средства от повышения акциза на пиво Верховная Рада Украины намерена направить не только на закупку инсулина, но и на содержание своего аппарата. Согласно этому закону, предусматривалось увеличение финансирования аппарата ВР на 97 млн. грн. – с 740 млн. грн. до 837,8 млн. грн.

18 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ветировал этот закон.

23 июня Верховная Рада приняла в новой редакции (с учетом предложений Президента) Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины».

Парламент частично поддержал предложения Президента. В частности, парламент учел предложения главы государства в части исключения положений об увеличении расходов Верховной Рады в сумме 97 млн. грн.

«За» проголосовали 343 депутата: 128 депутатов от Партии регионов, 152 – от БЮТ, 20 – от НУНС, 25 – от КПУ и 18 – от Блока Литвина. В тот же день законопроект был повторно направлен на подпись Президенту Украины.