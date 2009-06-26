Завтра Наша Украина спровоцирует официальный развал большинства в ВР?

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ прогнозирует, что на завтрашнем съезде партии «Народный Союз Наша Украина» может быть принят ряд поворотных решений, в том числе по инициированию внеочередных парламентских выборов, сценарий которых был разработан еще командой экс-главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ.

Об этом говорится в комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО, переданном агентству УНИАН.

«В бытность В.БАЛОГИ главой СП его командой было разработано несколько сценариев по инициированию внеочередных парламентских выборов и проведению их одновременно с президентскими. Очевидно, что на субботнем съезде обновленная Романом БЕССМЕРТНЫМ управленческая структура президентской партии примет ряд поворотных решений. Судя по всему, будет заявлено об официальном выходе депутатов от НСНУ из парламентской коалиции и, таким образом, переходе их в оппозицию, а также будет рассматриваться вопрос об отзыве из состава правительства министров, назначенных по квоте блока «Наша Украина». Это спровоцирует официальный развал большинства в парламенте», - заявил эксперт.

При этом, по его мнению, выход депутатов от НСНУ из парламентской коалиции поставит на повестку дня вопрос о создании нового большинства. «И такой шанс появляется теперь уже у Виктора ЮЩЕНКО и Виктора ЯНУКОВИЧА», - считает А.ГОЛОБУЦКИЙ.

При этом эксперт предполагает, что «если В.ЮЩЕНКО сумеет договориться с В.ЯНУКОВИЧЕМ, реализация сценария «раздела страны на двоих» может стать реальностью».

«Это при благоприятной для двух Викторов конъюнктуре. В худшем случае, В.ЮЩЕНКО просто приблизит досрочные парламентские выборы», - добавил А.ГОЛОБУЦКИЙ.