Киевская Наша Украина отказывается идти на завтрашний съезд партии

Киевская городская организация «Народного Союза Наша Украина» решила не принимать участия в завтрашнем съезде партии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской организации «Нашей Украины», такое решение было принято на совместном заседании Совета столичной организации партии и ее делегации на VІІ съезд НСНУ.

Киевская городская организация НСНУ выражает глубокую обеспокоенность ситуацией в партии. «Вчерашнее заседание Совета НСНУ убедило нас в том, что завтрашний съезд партии запланирован как театрализованное действо для формализации предварительно подготовленных резолюций. Президиумом Совета партии поставлена задача устроить политическую расправу над теми, кто имел смелость занимать собственную позицию. Но главное в другом: съезд хотят использовать для уничтожения демократической парламентской коалиции и дестабилизировать таким образом ситуацию в государстве», - говорится в сообщении.

Как отмечают столичные «нашеукраинцы», «по замыслу организаторов, наша партия должна стать послушным инструментом для реализации принципа «чем хуже – тем лучше». Интересы политической борьбы, политического выживания отдельных персон (пусть даже заслуженных) ставятся выше интересов государства, его стабильности».

В этой ситуации делегация Киевской городской организации «Нашей Украины» «не хочет быть массовкой для режиссеров этого сомнительного шоу».

Киевская организация «Нашей Украины» всегда выступала против покушений на демократические принципы деятельности партии и последовательно поддерживает предыдущие решения съезда «Нашей Украины» об участии партии в демократической коалиции в Верховной Раде.

«Если лидеры НСНУ не прислушаются к протестам партийцев и будут продолжать на съезде политику свертывания демократических традиций партии, дальнейшего толкания «Нашей Украины» в политическую бездну, будут продолжать дестабилизацию ситуации, разрушение парламентской фракции НУ-НС и демократической коалиции», то Киевская организация партии будет вынуждена рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания ее членов в «Нашей Украине», - говорится в сообщении пресс-службы.