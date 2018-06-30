Нужно ограничить право избираться одновременно в Советы разных уровней

В ноябре Черкассы, Чернигов, Полтава и Кировоград опять идут на выборы. В этот раз – глав городов. Первыми стартовали Черкассы, и кажется, что удачно: победитель на выборах был определен, им стал Сергей Одарич.

Суждениями Касательно выборов руководителей городов делится заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Марина Ставнийчук.

В Украине, буквально до недавнего времени, а именно – до принятия нового закона о местных выборах и новой редакции о ЦИК, – государство, в том числе и в лице ЦИК, практически не контролировало организацию и проведение местных выборов, соблюдение избирательного законодательства и его применение.

Ситуацию удалось переломить в 2005 году. В частности, в соответствии с законами о Центральной избирательной комиссии, о выборах депутатов Верховной рады Автономной Республики Крым и депутатов местных советов, а также сельских, поселковых и городских голов Центральная избирательная комиссия получила полномочия в части защиты реализации избирательных прав граждан во время проведения местных выборов.

ЦИК также получила право издавать разъяснения территориальным избирательным комиссиям, которые занимаются проведением местных выборов. Эти разъяснения являются обязательными для выполнения.

Но если говорить о правовом механизме реализации всех этих полномочий ЦИК, то он сегодня, бесспорно, не является достаточно эффективным. И именно учитывая это, практика их реализации развивается не так быстро, как хотелось бы, поскольку местным выборам уделялось не очень большое внимание.

Все очередные местные выборы проводились параллельно с парламентскими, и Центральная избирательная комиссия, сосредоточившись в первую очередь на парламентских выборах, естественно, не могла уделить надлежащего внимания выборам местным. Мы делали все, что от нас зависело, – утверждали формы документов, давали рекомендации. Но контролировать соблюдение законодательства реальной возможности не было.

На сегодня удалось добиться даже того, что Центризбирком имеет полномочия назначать местные выборы в том случае, когда выборы не назначаются органами местного самоуправления и территориальными избирательными комиссиями, как это предусмотрено законом. Хотя в законе нет механизма реализации этого права.

Основным аргументом, который “услышала” территориальная избирательная комиссия в Черкассах, было то, что отсутствие решения теризбиркома о назначении выборов будет рассмотрено правоохранительными органами, а выборы все равно будут назначены – Центральной избирательной комиссией. Этот аргумент способствовал назначению выборов самой территориальной избирательной комиссией.

В дальнейшем ЦИК должна получить и другие полномочия организационного характера. Если, скажем, территориальная избирательная комиссия не воспринимает или не выполняет положения закона, принимает противоречащие закону решения, Центральная избирательная комиссия, так же как и суды, должна иметь право отменять решение ТИК.

Скажем, в законодательстве можно закрепить: если теризбирком при организации и проведении выборов допускает систематические нарушения, то ЦИК должна получить право на досрочное прекращение полномочий такой ТИК и формирование нового состава комиссии – с учетом предложений местных партий и блоков, которые принимают участие в выборах.

Что касается выборов городского председателя Черкасс, то были существенные основания считать, что они могут не состояться или быть сорванными. Но и ЦИК, и облгосадминистрация, которая согласно законодательства отвечает за материально-техническое обеспечение избирательного процесса, и правоохранительные органы Черкащины сделали все возможное и кое-где даже невозможное, чтобы выборы состоялись. Хотя явка на участках была очень низкая. Избиратели Черкасс, наверное, отчаялись увидеть, что законное проведение выборов возможно.

Сейчас много говорят, о необходимости законодательно ограничить возможность одновременно баллотироваться в депутаты Верховной Рады, местных советов и на должность городского председателя. Вопрос этот неоднозначен и непрост. Как только будет введено такое законодательное ограничение, встанет вопрос о его конституционности.

Это обязательно должно стать предметом рассмотрения Конституционного суда. Потому что, с одной стороны, нерационально тратить бюджетные средства, то есть средства каждого избирателя, как это происходило в этом году, когда люди баллотируются одновременно на парламентских и местных выборах. А с другой стороны, когда такое право сегодня гарантировано законодательством, какое-нибудь его ограничение даст основания говорить о его несоответствии Конституции.

Нужно существенно расширить права общественных организаций в избирательном процессе местного масштаба.

Мы мониторили избирательную кампанию в Черкассах с помощью Комитета избирателей Украины. Уставные документы этой организации предусматривают, в том числе, и наблюдение за ходом выборов. Благодаря мониторингу КИУ, их своевременным замечаниям и обнаружению ими тех или других проблем, мы могли оперативно реагировать на ситуацию.

Думаю, есть смысл расширить функции общественных организаций. Не только в том, что касается наблюдения, но и возможности формирования ТИК и выдвижения кандидатов на выборах. Сегодня применение пропорциональной системы при проведении местных выборов должно быть детально проанализировано.

Конституция Украины предусматривает, что местное самоуправление и представительские органы местного самоуправления создаются в первую очередь для защиты интересов всех членов территориальных общин. А партии далеко не всегда могут отражать интересы общины. По многим направлениям, в частности экологическим, социальным, проблемам местного значения общественные организации могут играть намного более важную роль, чем политические партии.

Поэтому, убеждена, что общественные организации должны активнее влиять на местные выборы.

Общественные организации имели право наблюдать за местными выборами, но не на общегосударственном уровне. Международные организации, в том числе ОБСЕ, указывали Украине, что общественным организациям такого права не хватает. Теперь они его получили, и, я считаю, это позитивным шагом. Потому что чем больше будет наблюдателей за ходом и организацией выборов, а не только за голосованием, тем больше будет демократичности, законности, прозрачности избирательного процесса.

Марина Ставнийчук, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины