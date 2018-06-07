Давление санкциями: что ждет шайку жуликов и воров

Мировая история знает немало случаев применения ограничительных мер к тем или иным государствам. И сейчас под санкциями находятся десятки стран. Но если Мьянмой или Венесуэлой у нас интересуются мало, то Иран, Северная Корея и, тем более, Россия – у всех на слуху.

«Вообще, где есть конфликты, там есть и санкции, - отмечает старший научный сотрудник Института всемирной истории НАНУ Максим Яли. – Чем крупнее государство, тем серьезнее для него последствия санкций».

Российской «верхушкой» ограничительные меры долгое время не воспринимались серьезно. Мол, достаточно подождать пару лет, смены президента США, усиления проблем с мигрантами в ЕС, и санкции удастся снять. На деле же оказалось, что санкции не только никуда не исчезают, а усиливаются и расширяются.

Так, Минфин США обнародовал внушительный список российских олигархов и высокопоставленных чиновников, приближенных к президенту РФ (в публичной части этого досье содержится более 200 имен). В доклад также вошли российские предприятия, имеющие долю государства более 25% и выручку более 2 млрд долларов.

Публикация и передача в Конгресс США этого «черного списка» не произошла сама по себе, это стало результатом закона «О противодействии противникам США посредством санкций», принятым летом прошлого года. Под его действие попадают Россия, Северная Корея и Иран. Помимо расширения экономических ограничений против этих стран, документ обязал министра финансов США представить в Конгресс доклад в отношении антироссийских санкций после консультаций с директором национальной разведки и государственным секретарем.

Важная деталь – публикация этого списка не означает автоматическое введение санкций. Однако, не обделенный вниманием американского Минфина США пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже заявил, что упомянутые в списке российские политики и бизнесмены де-факто «названы врагами США». А сам факт придания публичности такому списку «потенциально может наносить ущерб имиджу и реноме нашим предпринимателям, нашим политикам и членам руководства».

По сути, «кремлевский список» - демонстрация уязвимости и зависимости российской элиты от Запада, где хранится значительная часть их капиталов, находится их недвижимость, учатся и живут их дети. Поэтому не удивительно, что президент РФ Владимир Путин, комментируя появление списка, сказал, что в Кремле-де «готовы были предпринять ответные шаги, причем серьезные, которые скатили бы наши отношения к нулю», но пока от таких шагов «воздержатся».

А пока в России рассуждают об американской «политической паранойе», попытке взять РФ «на испуг» и занимаются успокоением электората, УНИАН побеседовал с экспертами о последствиях появления столь широкого «кремлевского списка», приведут ли новые санкции к усилению давления лично на Путина и возможен ли в нынешних условиях в РФ «дворцовый переворот».

«Черная метка» для российских элит

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник отмечает, что главная цель возможных новых санкций – повлиять на российскую элиту, на которой лежит огромная часть ответственности за те действия, которые приписываются единолично президенту РФ. Особенно болезненным может стать включение в секретную часть «кремлевского доклада» членов семей главных российских действующих лиц. «Когда дети, которые учатся за границей, жены, любовницы кремлевской верхушки, привыкшие хорошо проводить время на Западе, ездить на шопинг, попадут под санкции – это может определенным образом оказать эффект на единство российской элиты и, соответственно, можно ожидать, что это уменьшит агрессивность российской политики, поскольку расчет в том, что усилится саботаж со стороны элит поддержки и авантюр Путина», - предполагает эксперт.

Конечно, это вряд ли как-то повлияет на «выбор» российского народа в марте этого года. Однако, по словам политолога, главы правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко, сам по себе «кремлевский доклад» - это «черная метка», предупреждение, что люди, которые включены в этот список - потенциальные мишени санкций.

«В этом списке почти вся кремлевская верхушка и почти все российские олигархи из списка Forbes, даже те, которые не очень близки к власти. С другой стороны, некоторых не включили. Например, там нет руководителя российского Центробанка Эльвиры Набиуллиной, генерального директора государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» Анатолия Чубайса и главы Центра стратегических разработок, экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина, хотя он достаточно близок к Путину», - отмечает Фесенко.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что в список попали люди, которые обычно в такие списки не попадают. В частности, речь идет о главе МИД РФ Сергее Лаврове. «Как правило, дипломатов в «черные списки» не включают», - говорит Фесенко.

Цена несговорчивости

Может ли как-то появление «кремлевского списка» повлиять на урегулирование ситуации на Донбассе? По мнению российского политолога, доктора исторических наук Лилии Шевцовой, подвижек ждать не стоит: «Официальная позиция Кремля по этому вопросу была недавно обнародована министром иностранных дел РФ Лавровым».

Суть этой позиции заключается в том, что Москва, несмотря на давление, не намерена менять свой курс в отношении донбасского конфликта и свое понимание Минских соглашений. И вряд ли какой-то список, даже столь обширный, может изменить позицию Кремля и сделать его более сговорчивым. «Перед президентскими выборами Путин не может позволить себе прогнуться. Даже если за несговорчивость приходится платить», - отмечает эксперт.

С политологом соглашается дипломат, глава правления благотворительного фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко. По его словам, безусловно, «кремлевский список» будет иметь для российской политической элиты негативные последствия, которые ограничат ее коррупционные возможности и кардинально ограничат ее стиль и образ жизни. Однако Путин использует это как фактор консолидации своих сторонников для противостояния «внешнему давлению», попыткам «поставить Россию на колени».

Кроме того, по мнению Яременко, на нынешнем этапе расширение и обновление санкций – не более, чем косметическое вмешательство. «Нынешнее состояние санкций не позволяет кардинально воздействовать на политическую волю российского руководства и остановить агрессию против Украины. Хотя наносит чувствительные, неприятные удары по России, очень опасные для ее экономики. Но, тем не менее экзистенциальной угрозы для России они не представляют», - рассуждает дипломат.

Появится ли такая угроза в будущем – будет зависеть от того, какие именно методы воздействия на Россию выберет Конгресс США (с оглядкой на президента США, который ищет возможности для диалога с РФ). Нынешняя тактика – оказывать давление, но не ставить Москву в безвыходное положение – откровенно слаба.

Однако ожидать, что США и ЕС изменят этому подходу, не стоит. «Они будут продолжать в том же ключе – санкции будут расширяться за счет новых имен, новых компаний, но не охватывая новые сферы экономики», - считает Яременко.

К слову, это понимает и российская элита. И это (пока) позволяет Кремлю бравировать своим несуществующим влиянием. «Мы прекрасно понимаем, что даже при наличии всякого рода списков, для контактов никаких других людей, с кем могли бы общаться власти США, у нас не существует», - заявил, в частности, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, появлению этого списка не стоит придавать большого значения, поскольку это никак не повлияет на Россию.

Возможен ли бунт против Путина?

Вместе с тем, российский политолог Лилия Шевцова считает, что «кремлевский список», особенно, наличие в нем не только открытой, но и закрытой части, делает весь российский истеблишмент токсичным и затрудняет реализацию его интересов на Западе. «В случае ослабления режима власти, социальных волнений, даже трусливый истеблишмент начнет оглядываться по сторонам. Но пока такой момент не пришел», - отмечает она.

Сейчас российская элита (все ее активы и права) зависит от прихотей президента РФ. И не исключено, что многие из «кремлевского списка» рассчитывают на частичную компенсацию их потерь за счет государства.

Тем более, что такой прецедент уже был. Политолог Владимир Фесенко напоминает, что после введения первых антироссийских санкций, президент РФ Владимир Путин дал своим друзьям, попавшим в санкционные списки, новые большие проекты, крупные государственные заказы, налоговые льготы, чтобы они могли заработать. «Но есть и байка о том, что одному из таких друзей-олигархов было сказано, мол, помните, что нары после Ходорковского еще не остыли, они вакантны», - рассказал политолог.

Как бы там ни было, если учесть, что весь силовой блок в РФ настроен против Запада, вряд ли стоит ожидать в России какого-нибудь переворота. «Безусловно, у нас многие этого хотят, но это полная утопия и она не отражает реальной ситуации в РФ», - отмечает он.

«Дополнительные санкции могут оказать новое давление на Кремль, но я не думаю, что они могут спровоцировать дворцовый переворот», - убежден экс-посол США в Украине, эксперт аналитического центра Brookings Insitutuion в Вашингтоне Стивен Пайфер.

По его словам, санкции не направлены на смену режима, а нацелены на изменение его поведения. И в этом смысле цели, пусть и частично, достигаются: «Даже перспектива появления этого списка вызвала беспокойство в Москве».

Действительно, Путин и его команда сейчас делают все возможное, чтобы продемонстрировать, что какие-либо списки никак их не коснутся. С другой стороны, небывалая активность российских политиков по этому поводу вызывает вопрос: зачем же тогда уделять этой теме столько внимания? Американцы не смотрят российское телевидение и их вряд ли можно переубедить в «неправильности» их поведения. А простых россиян «кремлевские списки» не затрагивают.

Санкции не панацея

К слову, цель любых санкций, вопреки желанию украинцев по отношению к соседу-агрессору, не крах государства как такового, а нанесение ущерба режиму, находящемуся у власти, лицам и компаниям, близким к этому режиму, экономике или отдельным ее отраслям. Современные антироссийские санкции – как раз об этом.

«Нужно понимать, что санкции не всегда действенны. К примеру, может так произойти, что авторитарный режим, под влиянием санкций, мобилизует население и становится еще более жестоким. Это тот путь, по которому сейчас идет Россия. Или другой пример – Иран. Нельзя сказать, что санкции, которые вводились против него с 2009 года, не работали. Они сильно отразились на экономике, Иран очень сильно отбросили назад в экономическом, технологическом смысле, но режим в Иране продолжает существовать – мы все видели митинги в декабре-январе, режим там пока еще функционирует», - рассказал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

Санкции против Южной Родезии, стремившейся к независимости, превратили относительно демократическое новообразование и одну из самых богатых стран Африки в то, что сегодня известно, как Зимбабве (сорокалетний срок «правления» этой страной друга Путина Роберта Мугабе закончился только в прошлом году, и то – под давлением военных, устроивших переворот). С другой стороны, почти 30 лет санкций против ЮАР все-таки привели к цели, из-за которой и вводились ограничительные меры, - апартеид в этой стране был отменен.

Еще один пример половинчатого успеха санкций – Северная Корея. Против КНДР, возомнивших себя ядерной державой, ограничительные меры вводятся с 2006 года. Но это нисколько не помешало Северной Корее проводить новые ядерные испытания в 2009, 2013 или 2017 годах. Да, все это время санкции против КНДР ужесточаются. Власти Северной Кореи, время от времени, идут на какие-то переговоры, торгуются, добиваются временных послаблений, а потом снова приступают к запускам ракет…

Часто применение ограничительных мер – необходимость, когда развязывать новую мировую войну никто не желает, а дипломатические инструменты воздействия – не работают. При этом любопытно, что всеобщая экономическая блокада предпринимается крайне редко. Такими можно считать санкции стран Антанты против Советской России,

На сегодня можно вспомнить, разве что, историю с санкциями стран Антанты против советской России в начале прошлого века. Они, прочем, просуществовали недолго (власть большевиков пришлось признать и с ними сотрудничать). А также санкции ООН, ЕС и США 1991 года против Югославии, запрещающие странам-участницам ООН с ней торговые отношения, вводящие полное торговое эмбарго и замораживающие все банковские счета. Ограничения были сняты только через 10 лет. К тому моменту от бывшей Федеративной республики почти ничего не осталось. А в 2006 году Югославия официально прекратила свое существование.

Константин Гончаров, Ирина Шевченко