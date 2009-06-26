Тарас Чорновил приостанавливает разрешение на эксгумацию тела отца

Тарас Чорновил приостанавливает разрешение на эксгумацию тела своего отца Вячеслава Чорновола. Об этом он заявил в эфире "5 канала".

Тарас Чорновил, народный депутат, фракция Партии регионов: "Я приостанавливаю свое согласие на эксгумацию, пока не получу прямой однозначный ответ от Генпрокуратуры - кто разгласил информацию, на какой основе, на каких правах?! Мое согласие временно остановлено. Скажем так. Хотя я считаю, что сейчас без эксгумации установить причины и обстоятельства смерти невозможно, потому что в 99-м году следствие было 100% сфальсифицировано и у меня есть основания это утверждать".

Ранее СМИ распространили сообщение о том, что Генпрокуратура получила все необходимые разрешения для проведения этой процедуры.