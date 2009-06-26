Яценюк о себе и некоторых политиках, которые руководят правительством
"Я понимаю, против кого идет игра"
Лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК не считает катастрофой уменьшение официального срока президентской кампании.
Об этом он заявил вчера во время брифинга для журналистов в Запорожье, сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”.
«Уменьшение официального срока кампании не является катастрофой, потому что предвыборная кампания в Украине стартовала еще 1 января текущего года. И она не останавливается. А для некоторых украинских политиков, которые сегодня руководят правительством, она стартовала еще в день объявления, а точнее, в день инаугурации действующего Президента», - сказал А.ЯЦЕНЮК.
Лидер «Фронта перемен» отметил, что процесс предвыборной кампании будет чрезвычайно грязным, и потому он ожидает от оппонентов «любых неожиданностей».
«Есть опасность, против которой я публично выступил. Я вас предостерегаю, потому что знаю о планах, которые вынашивают Блок Юлии Тимошенко и Пария регионов, относительно изменения закона о выборах Президента, где избирательные комиссии будут формироваться только фракциями. Я вам напомню, что единственный кандидат в президенты, который не имеет сегодня фракции, это ЯЦЕНЮК. И потому я понимаю, зачем принимаются такие изменения, и зачем они будут предложены. Это сделано, чтобы, фактически, исключить одного из кандидатов, который имеет одинаковый рейтинг с действующим премьером Юлией ТИМОШЕНКО, чтобы иметь возможность сохранить свои результаты», - заявил А.ЯЦЕНЮК.
Он также отметил, что тщательно следит за развитием этого процесса, и, если эти планы будут реализованы, это будет прямым нарушением конституционных прав. «Я понимаю, против кого идет игра – против меня, можете не сомневаться», - сказал лидер «Фронта перемен».