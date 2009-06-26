Яценюк о себе и некоторых политиках, которые руководят правительством

Лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК не считает катастрофой уменьшение официального срока президентской кампании.

Об этом он заявил вчера во время брифинга для журналистов в Запорожье, сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”.

«Уменьшение официального срока кампании не является катастрофой, потому что предвыборная кампания в Украине стартовала еще 1 января текущего года. И она не останавливается. А для некоторых украинских политиков, которые сегодня руководят правительством, она стартовала еще в день объявления, а точнее, в день инаугурации действующего Президента», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Лидер «Фронта перемен» отметил, что процесс предвыборной кампании будет чрезвычайно грязным, и потому он ожидает от оппонентов «любых неожиданностей».

«Есть опасность, против которой я публично выступил. Я вас предостерегаю, потому что знаю о планах, которые вынашивают Блок Юлии Тимошенко и Пария регионов, относительно изменения закона о выборах Президента, где избирательные комиссии будут формироваться только фракциями. Я вам напомню, что единственный кандидат в президенты, который не имеет сегодня фракции, это ЯЦЕНЮК. И потому я понимаю, зачем принимаются такие изменения, и зачем они будут предложены. Это сделано, чтобы, фактически, исключить одного из кандидатов, который имеет одинаковый рейтинг с действующим премьером Юлией ТИМОШЕНКО, чтобы иметь возможность сохранить свои результаты», - заявил А.ЯЦЕНЮК.

Он также отметил, что тщательно следит за развитием этого процесса, и, если эти планы будут реализованы, это будет прямым нарушением конституционных прав. «Я понимаю, против кого идет игра – против меня, можете не сомневаться», - сказал лидер «Фронта перемен».