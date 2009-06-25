Яценюк: мы завершили формирование областных организаций

Лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК не исключает создания своей политической партии уже к президентским выборам.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Запорожье, сообщили УНИАН во «Фронте перемен».

«Создание политпартии - это уже следующее событие. Для начала нужного завершить формирование «Фронта перемен». Очень важно понять, что партию нельзя создавать «по свистку». Мы только что завершили формирование областных организаций, и они должны показать себя”, - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Сейчас, напомнил он, идет инициатива по референдуму. “Я хочу увидеть, насколько эффективно работают наши областные организации, и в состоянии ли они защитить права граждан, в состоянии ли они довести до людей свою позицию», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК добавил, что процесс формирования политпартии начнется лишь после проведения съезда общественной организации «Фронт перемен».