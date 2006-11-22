Для Тимошенко и Богатыревой в Киеве открыли роскошный магазин

В Киеве открылся первый в Украине магазин французской торговой марки Louis Vuitton.

Как передает корреспондент УНИАН, магазин общей площадью более 285 кв.м. расположен в Пассаже. На двух этажах магазина продаются женские и мужские кожаные аксессуары, обувь, сумки и одежда. Отдел женской одежды и обуви занимает 160 кв.м.

По словам президента Louis Vuitton Europe Жана-Марка ГАЛО, магазин разместился в Пассаже, потому что «это место выглядит как небольшая частичка Парижа в Киеве». Помещение оформлено собственным отделом архитектуры Louis Vuitton по проекту нью-йоркского архитектора Петера МАРИНО. Витрина магазина выполнена датским художником Олафуром ЭЛИССОНОМ. Работа «Eye See You» представляет из себя лампу в виде зрачка, который испускает желтый монохромный свет на смотрящего.

По словам Ж.-М. ГАЛО, идея открыть магазин в Киеве пришла в голову после того, как количество украинских клиентов бренда, покупающих одежду за границей, стало расти. Команда из 14 продавцов будет индивидуально работать с клиентами, проводить персональные шоу-румы, создавая своеобразный клуб потребителей французской торговой марки. Хотя президент компании и не подтвердил информацию о причастности представителей отечественного бизнеса и политики к приходу Louis Vuitton на украинский рынок, по сообщениям СМИ, одежду этой торговой марки носят Юлия ТИМОШЕНКО и Раиса БОГАТЫРЕВА.

Как сообщил Ж.-М. ГАЛО, ценовая политика будет одинаковой для всех магазинов Louis Vuitton в мире, включая киевский. «Наши вещи являются элементом роскоши, но есть небольшие аксессуары, которые по карману человеку со средним достатком», - считает президент компании. Стоимость одежды в магазине колеблется в пределах от 350 долл. до 10 тыс. долл. Цена за эксклюзивную вещь (1-2 шт. в мире) может достигать 200 тыс. долл.

Справка УНИАН. Louis Vuitton - французский бренд, специализирующийся на создании предметов роскоши. В мире насчитывается 366 магазинов этой торговой марки, которая существует с 1854 года.