Луценко отчитывается Европе: нелегалам перекрыли почти 100 каналов

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО надеется, что на саммите Украина-ЕС будет принят план действий по введению безвизового режима.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он сообщил сегодня, выступая на форуме Crans Montana.

«Надеюсь, что в ходе очередного саммита Украина-ЕС будет принят план действий об условиях введения безвизового режима», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, Украина и Европейский Союз начали консультации по либерализации визового режима в долгосрочной перспективе в октябре 2008 года.

Украина надеется получить безвизовый режим от ЕС до 2012 года, когда Украина вместе с Польшей будут принимать финальную часть Чемпионата Европы по футболу 2012 года.