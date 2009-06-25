Луценко отчитывается Европе: нелегалам перекрыли почти 100 каналов
В Брюсселе - международный форум
Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО надеется, что на саммите Украина-ЕС будет принят план действий по введению безвизового режима.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он сообщил сегодня, выступая на форуме Crans Montana.
«Надеюсь, что в ходе очередного саммита Украина-ЕС будет принят план действий об условиях введения безвизового режима», - сказал министр.
Как сообщал УНИАН, Украина и Европейский Союз начали консультации по либерализации визового режима в долгосрочной перспективе в октябре 2008 года.
Украина надеется получить безвизовый режим от ЕС до 2012 года, когда Украина вместе с Польшей будут принимать финальную часть Чемпионата Европы по футболу 2012 года.