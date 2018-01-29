Волкер: маловероятно, что Россию лишат права вето в ООН

Американский дипломат отметил важность диалога с РФ как со страной, заинтересованной в конфликте в Донбассе.

Спецпредставитель Соединенных Штатов Америки Курт Волкер сомневается, что Россию могут лишить права вето в Организации Объединенных Наций в вопросе введения миротворцев на Донбасс. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью в программе "Завтра" на телеканале "112 Украина".

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"Когда речь идет об ООН, конечно, Россия имеет право вето. Я не думаю, что кто-то будет пытаться это изменить", – сказал он.

Волкер признался, что вообще не рассматривает такой вариант, поскольку "очень важно коммуницировать с Россией напрямую".

"Она играет ключевую роль в этом конфликте. И если мы хотим его решить, нужно работать с Россией. Она должна согласиться прекратить конфликт. Поэтому диалог очень важен", – убежден спецпредставитель США.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечал, что лишить Россию права вето в вопросе введения миротворцев ООН на Донбасс можно, признав ее стороной конфликта на уровне Совета Безопасности (статья 27 Устава ООН предусматривает, что "сторона, участвующая в споре, должна воздержаться от голосования" – ред.).

Напомним, 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. Он высказался за то, чтобы миротворческие войска размещались на линии соприкосновения сторон и "ни на каких других территориях".

В то же время Украина с партнерами настаивает, что миротворцы должны находиться на всей оккупированной территории, включая неконтролируемую часть государственной украинско-российской границы.

В США убеждены, что российская концепция не обеспечит безопасность на Донбассе, а только углубит конфликт.