В МВФ назревает скандал из-за ультимативного письма президенту Украины - СМИ

Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что ничего не знала об ультимативном письме Фонда руководству Украины с претензиями к президентскому закону об Антикоррупционном суде.

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что ничего не знала об ультимативном письме Фонда руководству Украины, в котором, в частности, указывались претензии к президентскому закону об Антикоррупционном суде. Об этом сообщает портал Буквы со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Так, ранее "Европейская правда" опубликовала фотокопию письма, в котором глава миссии МВФ для Украины Рон ван Роден привел внушительный список претензий Фонда к президентскому законопроекту о создании Антикоррупционного суда.

В письме МВФ отмечается, что президентский проект нарушает обязательства Украины согласно программе сотрудничества, а также противоречит рекомендациям Венецианской комиссии - несмотря на многократные заявления Администрации Президента о том, что в проекте все учтено.

В письме замечания касаются процедуры отбора судей, положений закона, которые тормозят создание Антикоррупционного суда, а также юрисдикции суда.

Как пишет издание "Главком", глава МВФ Кристин Лагард ничего не знала о существовании этого письма. Так, во время встречи с Петром Порошенко в Давосе Лагард пообещала провести расследование появления письма в прессе.

Кроме того, Всемирный банк увольняет директора по вопросам Беларуси, Молдовы, Украины, Европы и Центральной Азии Сату Кахонен, которая подписала письмо Всемирного банка к Украине с замечаниями к президентскому законопроекту. Причина, в том числе, в "сливе" письма в прессу.