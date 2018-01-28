Украинский интерес. Диалектика в ПАСЕ, плацдарм в Давосе и нарастающий Волкер

Министр иностранных дел Украины обозначил приоритеты украинской дипломатии в 2018 году. Среди них ключевой – сохранение международной солидарности, позволяющей противостоять российской гибридной агрессии. Павел Климкин не исключает встречи с коллегами по Нормандской четверке во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности и сетует, что некоторые представители европейской политической элиты тратят больше усилий на возвращение России в ПАСЕ, чем на прекращение оккупации Крыма и конфликта на Донбассе.

Действительно, европейские политики в ПАСЕ предприняли очередную попытку вернуть российскую делегацию в Страсбург. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд публично выразил уверенность, что аннексия Крыма и конфликт на Донбассе не являются поводами для исключения России. Новый президент ПАСЕ, представитель группы социалистов Микеле Николетти не столь прямолинеен, но вряд ли без его благословления прошло бы заседание adhocкомитета, обсуждавшего перспективы возвращения российской делегации в ПАСЕ. И будь кремлевские эмиссары Константин Косачев и Петр Толстой чуть гибче – кто знает, как развернулась бы ситуация, которая остается неопределенной и шаткой. Кремль определенно не оставит стремления показательно переломить ситуацию в ПАСЕ через колено.

ПАСЕ успела не только принять резолюцию о гуманитарных последствиях конфликта на Донбассе, где уже не впервые в Страсбурге признается факт российской агрессии против Украины. Наряду с этим стоит отметить утверждение на пост комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович, сделавшей немало для «примирения» России и Украины на посту представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

Стоит отметить, что украинская делегация в ПАСЕ и на этот раз действовала слаженно и согласованно, за исключением разве только Вадима Новинского, которому принадлежность к «Оппозиционному блоку» не позволяет высказываться против России. Жаль, что в конце 2017 года правительство внесло в список офшоров ряд традиционных партнеров Украины, чем возмутились, в частности, в Эстонии. Эта ситуация должна стать уроком для всей системы украинской власти, если ее представители действительно полны решимости противодействовать российской агрессии.

Всемирный экономический форум в Давосе на этот раз не ознаменовался игнорированием официальными представителями нашей страны «Украинского завтрака». На альпийском курорте на этот раз заработал «Украинский дом», в мероприятиях Форума приняли участие не только президент, но и министры, парламентарии, бизнесмены. Петр Порошенко провел переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, после которых подчеркнул, что имеет твердую волю для создания Антикоррупционного суда. Во время переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном президент Украины договорился о восстановлении совместной комиссии по вопросам стратегического партнерства.

К сожалению, один из стратегических партнеров, Польша, в очередной раз пошла по пути политической конъюнктуры. Тамошний Сейм принял изменения в законодательство, предполагающие наказание за «пропаганду бандеризма». Эта позиция, предложенная партией «Кукиз`15», не только осложняет польско-украинский диалог, но и потребует четкой позиции от Сената и президента Анджея Дуды. Интересно, что премьер Польши Матеуш Моравецкий и в Давосе повторил тезис о многочисленных украинских беженцах, принятых Польшей.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер перед новым раундом переговоров с Владиславом Сурковым провел ряд встреч в Киеве и дал несколько интервью, в которых уже привычно прозвучали новые тезисы. Американский дипломат не только подчеркнул, что Вашингтон не собирается договариваться за спиной Киева, но и назвал условием подвижек в диалоге относительно урегулирования конфликта на Донбассе признание Россией своего военного присутствия там. Правда, по итогам встречи на берегу Персидского залива прорыва не получилось, хотя Сурков и попытался продемонстрировать хорошую мину при плохой игре.

Евгений Магда