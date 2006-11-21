Главные достижения революции - свобода слова и бизнеса

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет главными достижениями революции свободу слова и бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью телеканалам, которое вышло сегодня в эфире Первого национального, ICTV и “1+1”.

«Мы действительно получили свободу слова. Возможно, еще не свободу журналиста, но свободу слова. Мы вывели страну из изоляции», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что благодаря Помаранчевой революции Украину “вычеркнули из всех позорных списков” международных организаций, которые, по его словам, ставили целью делать специализированный мониторинг Украины.

Кроме того, по словам Президента, достижением можно называть то, что Украина получила статус страны с рыночной экономикой, как в Европе, так и в Америке.

«Мы начали новый диалог власти с бизнесом, поэтому в бюджет поступило на 54% больше средств, чем это было в предыдущем году. Это не за счет роста экономики, а за счет системных факторов, которые привели к одному результату: власть и бизнес стали подавать друг другу руку», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он также отметил, что возросло количество инвестиций в Украину.

«Если взять первое полугодие, инвестиции в 2,5 раза больше, чем в предыдущем году. И откуда, вы думаете, пришли эти деньги? Это то, что мы называем экономический курс и политическая стабильность. Это то, что мы стали интересны, о нас услышал весь мир”, - сказал В.ЮЩЕНКО.