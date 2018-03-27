Людям Литвина стыдно за то, что они взяли в список руководителя Метростроя

Недавно УНИАН опубликувал интервью с директором “Киевметростроя” Владимиром Петренко, которого его однопартийцы, обратившись к Теризбиркому уже после объявления результатов голосования, исключили из списка. Позже Владимир Петренко, который подал административный иск в Шевченковский райсуд, 3 апреля был восстановлен в депутатских списках, а 10 апреля Апелляционный суд столицы подтвердил решение Шевченковского райсуда. Поэтому Владимир Петренко стал депутатом Киеврады.

Петренко обвинял своих коллег по партийному списку в том, что они хотят провести в горсовет вместо него людей, которые очутились за проходной черточкой. Сегодня мы предоставляем слово политическому оппоненту Петренко, лидеру киевского блока Литвина, заместителю киевского городского председателя Виктору Пилипишину.

Владимир Петренко рассказал УНИАН, к какой рокировке прибегла Ваша политическая сила, чтобы провести в Киевраду вместо него других более платежеспособных депутатов. Какая Ваша версия того, что состоялось?

Владимиру Ивановичу следовало такую активность выявлять до 26 марта - выступать в прессе, на телевидении. Тогда, возможно, и результаты были бы другие. А особенно нужно было активнее работать в тех районах, за которыми он был закреплен как кандидат в депутаты и где он выборы провалил. Это Деснянский и Днепровский районы. Она дали наихудшие показатели блока Литвина по городу Киеву. В этих показателях и проявилось "уважение" к Петренко как к почетному гражданину Киева и Герою Украины.

Вот оно – моральное лицо Владимира Ивановича Петренко. Мы, кстати, до сих пор негде - ни в прессе, ни на телевидении - не сказали о нем ни одного слова и не характеризовали его поведение. У нас есть мораль, а у него она отсутствует.

Ваши попытки исключить Петренко из списка все же выглядели тоже не очень благородно...

Давайте читать закон... В законе четко сказано, что партии и блоки имеют право принимать решение относительно кандидатов в депутаты любой момент до голосования, во время голосования и после голосования - пока человек не стал депутатом. А решение относительно Петренко принималось как решение относительно кандидата в депутаты.

Планируете Ли Вы работать с Петренко, если он таки останется в Киевраде?

Пусть он думает, как будет смотреть в глаза людям, с которыми о чем-то договаривался и которых, не выполнив свои обязательства, поливает грязью.

А разве не лучше было бы оставить Владимира Ивановича в вашей фракции? Новые станции метро могут стать дополнительным активом вашей партии на следующих выборах. Неужели через внутрипартийный конфликт стоит лишаться перспективного союзника?

Внутрипартийный конфликт должен был оставаться внутрипартийным конфликтом, а не выходить на колонки газет и экраны. Это - первое. А во-вторых, нужно уметь проигрывать. Собственными интересами нужно уметь уступать ради командных. На территории, за которую отвечал я, народный блок Литвина набрал 10 процентов, на территории, за которую отвечал Коваленко, - 8 процентов, а та, за которую Брезвин, – 12 процентов. А там, где отвечал Петренко, блок Литвина набрал всего 2 процента.

Можно еще посмотреть результаты голосования в Соломенском районе, где расположенны общежития Метростроя... Нужно иметь совесть и мужество, чтобы оценить себя адекватно. Неприятно, что, при достижении такого возраста, человек такое выделывает. Нужно уметь выигрывать, нужно уметь проигрывать, а проигрывая – оставаться в команде.

У Петренко не хватило ни совести, ни морали, ни духа, чтоб достойно повестись. Нам стыдно, что мы взяли такого человека в список.

Как вы оцениваете нынешний состав Киевсовета?

Нормальный состав, мы врагов не видим и готовы сотрудничать со всеми политическими силами и со всеми найдем общий язык.

Ранее Вас позиционировали как вероятного преемника Омельченко. Это в том случае, если бы прошел сценарий “преемник”. А поскольку эпоха Омельченко окончилась, то все это, очевидно, не имеет никакого смысла?

Ну, эпоха Пилипишина еще не закончилась, мне всего сорок пять лет (смеется. – УНИАН).

Я имею в виду, что тяжело будет бороться за место городского председателя. Представляете, если Виталий Кличко настроит для молодежи дешевых спорткомплексов, а Черновецкий непрестанно будет кормить пенсионеров, то что вы им сможете противопоставить?

Я не сказал, что хочу быть мэром. Но и не исключаю, что когда-то ко мне придет такая мысль. В первую очередь мы хотели бы жить в стабильном обществе. А уже место себе найдем. Не хочется руководить бедными и жить в хаосе.

Как вы объясните поражение Александра Омельченко?

Когда общество сказало, что нужны изменения, то оно дало какой-то отрезок времени для киевского менеджмента разобраться и провести эти изменения. Наверное, у киевской власти не хватило сил или мужества самим провести эти изменения, поэтому это сделало общество.

Можно по-разному относиться к результатам выборов, но закон есть закон и выборы есть выборы, должны принимать то, что есть.

Я не вижу трагедии в том, что происходит изменение власти. Рождаются дети, умирают старые люди. Кто-то идет из власти, кто-то приходит, это – нормально. Избрали – поработал, не оправдал надежд – иди, если старался, но тебя не поняли, – также иди. Это все решает общество...

Почему блок Литвина не прошел в Верховную Раду?

Нужно уметь считать.

Вы думаете, что вас обсчитали?

Мы это не думаем, мы это знаем.

На какие должности вы претендуете в Киевсовете?

Идут переговорные процессы. И как это не тривиально, необходимо сначала увидеть программу развития Киева.

Есть ли шанс у Вашего коллеги из блока Анатолия Коваленко остаться в должности главы Печерской райадминистрации?

Это вопрос не ко мне.

А у вас есть шанс остаться в старой должности?

Это будет зависеть от политики, которая будет проводиться в Киеве. Я во власти недавно. И считал, что в руководстве и политике города нужны изменения. Сейчас наступило время, когда все политические элиты, независимо от того, какие в них идеологические привкусы, должны сплотиться и изменить стратегию и идеологию развития столицы.

Это правда, что Вас поддерживает Ехануров?

По слухам, меня столько людей поддерживает... Я не знаю, это следует спросить у Юрия Ивановича.

И все же, с кем Вы будете объединяться?

Мне бы не хотелось по примеру старших коллег из парламента объединяться против кого-то. Мне хотелось бы объединяться ради чего-то.

Маша Мищенко