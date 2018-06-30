58% отмечают годовщину Майдана

Большинство пользователей УНИАН-сайта так или иначе отмечают вторую годовщину Помаранчевой революции, причем на Майдан идут почти 18% опрошенных. Никак не отмечает это событие более трети наших посетителей.

Вопрос на сайте сформулирован так: “Как Вы отмечаете вторую годовщину Помаранчевой революции?”

Ответы распределяются следующим образом:

“Иду на Майдан (пошел бы, если бы находился в Киеве)” – 17,6%;

“Отмечаю, но на Майдан не иду” – 40,7%;

“Никак не отмечаю” – 34,9%

“Не знаю” – 3%;

“Другое” – 3,8%.

Среди собственных вариантов ответа характерны, в частности, следующие: “Это же не праздник: Ющенко и компания всем изменили”; “Буду наблюдать за событиями через Интернет – таким образом и отмечу”; “Буду отмечать точно!”; “Незачем праздновать: все сдали”; Брошу несколько яиц, если увижу мумию”; “Дома”; “Приспущу государственный флаг”; “Революция продана с корнем”; “Придется напиться, потому что все не так как хотелось”; “Оранжевая революция – обман народа”; “Пива себе выпью”; “Бухнем с мужиками”; “Выпью с друзьями и единомышленниками пластиковый бокальчик вина и закушу «наколотой» апельсинкой”; “Кроме стыда за действия оранжевых, ничего в этот день не чувствую”; “День скорби по надежде”; “Дураки пускай отмечают”; “Вступлю в Партию регионов”; “Хорошо высплюсь, может, проснусь в нормальной стране”; “Буду праздновать поминки”; “Буду думать о том, как Ющенко умудрился всё [прохукать]”; “Это антипраздник”; “С грустью”; “Трауром”; “Съем 2 кг апельсинов”; “Минутой молчания”; “Мне до лампочки”; “Жаль, что всё было напрасно”.

Опрошено 1321 пользователя Интернет (по состоянию на 21 ноября, 19.45). Опрос продолжается: смотрите украиноязычную и русскоязычнуюверсии сайта.