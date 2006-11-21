Ющенко за консолидацию на базе нового политического проекта

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за консолидацию демократических сил на базе нового политического проекта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью трем украинским телеканалам.

Президент отметил, что «сегодня, я думаю, есть большой экзамен для демократических сил. Потому что то состояние, которое осталось после того, как социалисты отошли к другому лагерю, плюс некоторые политические силы, которые остались вне процесса помаранчевых сил, плюс сами процессы, которые произошли у помаранчевых, говорят о том, что, возможно, стоило разработать, с учетом состоявшихся процессов инициативу консолидации вокруг нового политического проекта демократических сил Украины”.

Отвечая на вопрос, должна ли быть «Наша Украина» в центре этого нового проекта, В.ЮЩЕНКО отметил: «Я желал бы консолидации. Я желал бы, чтобы и «Наша Украина», и другие политические демократические силы поняли, что они должны стать основными игроками демократии. Такими, какими они, кстати, были, такими, какими они, кстати, и есть».

Президент выразил уверенность, что на первом этапе съезда “Народного Союза Наша Украина” как раз и было предложено начать этот процесс. По словам В.ЮЩЕНКО, процесс объединения должен начаться снизу – из первичных организаций партий. В частности, глава государства отметил необходимость проведения первичных выборов руководства партии в низовых оргагнизациях. «И потом уже измененная политическая сила в части своей структуры и лидеров съезжается в Киев, избирает новое руководство партии и новые руководящие органы», - сказал Президент, добавив, что это, возможно, не самый быстрый метод, но он является самым правильным, поскольку возвращает доверие к этой политической силе.

В.ЮЩЕНКО отметил, что параллельно с этим существует большое желание среди демократических политиков попробовать консолидировать вокруг демократических сил, в том числе «Нашей Украины», другие политические силы. „Я думаю, это может удаться”, – отметил В.ЮЩЕНКО.

Отвечая на вопрос, есть ли лидер у этой новой политической силы, В.ЮЩЕНКО отметил, что он есть, но сначала стоит говорить о процедурах, „а утверждение самого лидера состоится на финальной части этого избирательного процесса. И это состоится на съезде. Я знаю, что сегодня существуют очень многие инициативы тех людей, которые не заведены в «Нашу Украину», которые готовы при определенных условиях – демократизация избирательного процесса снизу доверху – готовы войти своей политической силой и еще раз подчеркнуть, что только консолидировавшись, демократические силы могут предстать здоровой, сильной, большой мощной партией и новой силой”.