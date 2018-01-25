Влащенко объясняет скандал вокруг ZIK конфликтом между АП и Дыминским

Генеральный продюсер телеканала ZIK и телеведущая Наталья Влащенко связывает скандальную ситуацию вокруг своего канала с конфликтом между владельцем канала Петром Дыминским и Администрацией президента Украины.

Соответствующее заявление журналист сделала в интервью «Украинской правде», комментируя заявление Дыминского о якобы попытку АП захватить канал в рейдерский способ.

Читайте такжеВлащенко: люди из АП шлют нам СМС-ки с "рекомендациями" относительно эфиров ZIK«Понятно, что это может быть связано. У Него конфликт с АП, которая предлагала ему отдать телеканал в управление на три года. Насколько я знаю, он отказал, это его официальный пресс-релиз. Теперь мы под лупой», - отметила Влащенко.

В этом контексте она вспомнила резонансный отказ народного депутата Ивана Винника участвовать в эфире ZIK из-за появления на канале экс-заместителя главы АП Андрея Портнова.

«Скажите мне, зачем депутат от БПП Иван Винник целенаправленно приходит на эфир на канал ZIK к известному журналисту Рахманину и там устраивает цирк: "Я протестую против трансляции в программе HARD, поэтому ухожу из эфира"? Тогда зачем ты приходил? Политика опустилась до шоу-бизнеса, к сожалению», - подытожила она.

Напомним, 22 января в эфире передачи "Hard Talk" телеканала ZIK Наталья Влащенко взяла интервью у экс-заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова. Эфир вызвал волну возмущения в соцсетях.

24 января несколько человек пришли к зданию телеканала с призывами уволить телеведущую. В 2015 году Генпрокуратура объявила подозрение экс-первому заместителю Администрации Януковича Андрею Портнову в том, что он "незаконно завладел" своей преподавательской зарплатой. Портнова тогда был объявлен в розыск.

В октябре 2015 года стало известно, что Суд Европейского союза, расположенный в Люксембурге, принял решение по делу "Портнов против Совета ЕС" по иску бывшего заместителя главы администрации президента Украины. Позже Печерский райсуд Киева обязал следствие прекратить розыск Портнова.