Способов сорвать выборы более, чем достаточно. И желающих - тоже

Последние местные выборы Украине подтвердили необходимость разработки универсального избирательного кодекса. Об этом во время круглого стола в УНИАН на тему «Местные выборы: уроки Черкасс и перспективы проведения выборов городских председателей в Полтаве, Кировограде и Чернигове» сказал секретарь Центральной избирательной комиссии Сергей ДУБОВИК.

По его словам, последние избирательные кампании на местном уровне поставили перед ЦИК требования о необходимости совершенствования избирательного законодательства и инициировании данного процесса. С.ДУБОВИК отметил, что существует три основных вызова: порядок функционирования избирательных комиссий, контроль за их деятельностью на местных выборах; проблема составления списков избирателей, в частности, необходимость создания единого реестра избирателей; совершенствование судебной процедуры, которая сопровождает избирательный процесс.

С.ДУБОВИК отметил и проблему финансирования повторных местных выборов, которые, в соответствии с законодательством, финансируются из местного бюджета. Он привел пример, что на выборы Черкасского городского председателя потрачено свыше полутора миллионов гривен. “Это бюджетные средства небольшого города областного значения, которые (средства - УНИАН) снимались с основных программ – фактически бюджета развития”, - заметил секретарь ЦИК.

Учитывая вышесказанное, С.ДУБОВИК высказался за необходимость унификации избирательных процедур. В частности, он считает, что в избирательном кодексе необходимо выписать все избирательные процедуры по единым правилам для выборов всех уровней. “Каждый закон прописывает разные процедуры, каждый раз нам приходится играть по разным правилам – как организаторам выборов, представителям органов местной власти, так и субъектам избирательного процесса”, - сказал С.ДУБОВИК.

Вместе с тем новоизбранный городской председатель Черкасс Сергей ОДАРИЧ основной проблемой местных выборов назвал нежелание местных элит, «часто кумовских кланов», изменять власть, допускать к ней новых людей

По его словам, во время выборов в Черкассах использовались не новые технологии, а уже хорошо проработанные на предыдущих выборах, в частности «использование судов для борьбы с оппонентами».

По словам С.ОДАРИЧА, пока в Украине не будут в полной мере функционировать судебные органы, милиция, тяжело говорить о возможности проведения честных выборов.

Кандидаты на должность городского председателя Кировограда не исключают возможности срыва повторных выборов мэра 26 ноября.

В частности, кандидат на должность мэра Александр ДАНУЦА (самовыдвиженец, член «Нашей Украины») отметил, что весьма вероятна возможность срыва выборов городского председателя Кировограда. По его словам, «я больше уверен, что выборы будут сорваны, чем наоборот», то есть что они состоятся.

А.ДАНУЦА отметил, что сегодня предвыборная ситуация в Кировограде «достаточно сложная». По его словам, сегодня Кировоград можно назвать «территорией избирательного бедствия». Он подверг критике работу избирательных комиссий, отметив, что участие в них нередко воспринимается «как новогодний подарок», как место, где «можно заработать».

Еще один кандидат на должность мэра Кировограда Виктор АНДРЕЕВ, который на выборы идет самовыдвиженцем, но, в то же время, является членом БЮТ, признает, что власть в городе действительно принадлежит БЮТ, и что эта политическая сила заинтересована, «чтобы фальсифицировать их (выборы – УНИАН) или сорвать”.

По его словам, на должность мэра Кировограда баллотируется 6 представителей БЮТ. В то же время он отметил, что нет ни одного кандидата, которого поддерживала бы эта политическая сила. Как сказал В.АНДРЕЕВ, такое количество кандидатов является подтверждением того, что в этой политической силе «пошел раскол».

Кандидаты в мэры Чернигова и Кировограда также предупреждают об угрозе срыва выборов в городе 26 ноября.

По словам Николая ЗВЕРЕВА, кандидата на должность мэра Чернигова, ситуация в городе похожа на кировоградскую и полтавскую, но все это усиливается “синдромом Рудьковского”. “Этот синдром чрезвычайно ударил по ситуации в городе, поскольку команда социалистов – местная власть, абсолютно не заинтересована в проведении выборов в Чернигове”, - отметил он.

Другой кандидат – Александр СОКОЛОВ отметил, что документы большей части кандидатов в мэры Чернигова готовились в двух кабинетах, но не объяснил, где именно. Он согласился с мнением, что основная миссия технических кандидатов - “завалить ТИК жалобами”.

Народный депутат Николай КУЛЬЧИНСКИЙ (“Народный Союз Наша Украина”) заявил в ходе круглого стола, что будет инициировать рассмотрение в Верховной Раде вопроса об отмене пропорциональной системы выборов.

По мнению Н.КУЛЬЧИНСКОГО, идея, что выборы по партийным спискам могут привести новую элиту в местные советы, себя не оправдала. По его словам, механизм составления списков на сегодня в Украине не выработала ни одна партия, хотя на Западе такие механизмы существуют. “Лучше, чтобы суд избирателей решал, кто будет депутатом, кто не будет, по крайней мере, на местном уровне”, - считает Н.КУЛЬЧИНСКИЙ.

В рамках конституционной комиссии, инициированной Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, необходимо проработать изменения к Конституции Украины в части местного самоуправления, которые улучшат ситуацию на местах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время круглого стола сказал директор Института стратегических исследований Юрий РУБАН. По его словам, изменения должны быть наработаны таким образом, чтобы не повторить тот негативный опыт, который есть в Украине в связи с изменениями к Конституции Украины, принятыми в декабре 2004 года. Ю.РУБАН считает, что с этой точки зрения “инициатива по созданию конституционной комиссии достойна того, чтобы к ней прислушивались”, а не продолжали противостояние между ветвями власти.