Опрос: социологи определили тройку лидеров на парламентских выборах

Сразу несколько социологических служб представили результаты своих опросов, которые в целом дают схожие данные. В частности, были опубликованы данные соцопросов, проведенных Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, а также социологической группы «Рейтинг».

По данным опроса «Деминициатив» и Центра Разумкова, семь политических партий имеют шансы пройти в украинский парламент в случае досрочных выборов.

«Наибольшее число опрошенных респондентов (8,7%) поддержали бы партию «Батькивщина», на втором месте партия «За життя» (6,7%), на третьем – «Блок Петра Порошенко «Солидарность» (6,5%)», – говорится в сообщении по результатам исследования.

Если же считать только тех респондентов, кто точно пойдет голосовать (65% опрошенных), то расстановка сил получится несколько иной: «Батькивщина» – 12,1%, БПП – 9,2%, «За життя» – 8,8%, «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко – 7,4%, партия «Объединение «Самопомич» – 7%.

В президентском рейтинге по-прежнему соперничают Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, им в затылок дышат Анатолий Гриценко и Вадим Рабинович.

«Наибольшее количество респондентов (8,7%) поддержали бы Тимошенко, за Порошенко отдали бы свои голоса 7,6% опрошенных украинцев. Еще по 5,8% набирают лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович», – продолжают авторы исследования.

В то же время результаты опроса социологической группы «Рейтинг» показали практически те же цифры, что и исследование «Демократических инициатив» совместно с Центром Разумкова.

Так, по данным «Рейтинга», если бы выборы президента Украины проходили сейчас, битва на них бы развернулась между президентом и лидером «Батькивщины».

«Стать президентом сейчас имеет большие шансы Юлия Тимошенко. Так, среди определившихся в своих политических симпатиях респондентов за Тимошенко готовы голосовать 15,8%, за Порошенко – 13,8%. Далее в рейтинге расположились Святослав Вакарчук (9,6%), Вадим Рабинович (8,4%), Анатолий Гриценко (8,3%)», – заявили авторы исследования.

Отметим при этом, что сам Вакарчук неоднократно заявлял об отсутствии у него президентских амбиций и о нежелании баллотироваться на наивысший пост страны.

В партийном рейтинге, по информации «Рейтинга», больше всего украинцев симпатизируют «Батькивщине» (16,8%), БПП (14,5%), «Оппоблоку» (9,4%), «За життя» (8,9%) и «Радикальной партии» (7,7%).