Полевые командиры на Майдан выйдут, Ющенко определяется (исправлено)

Завтра Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратится к украинскому народу по случаю годовщины Помаранчевой революции.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН советник Президента Тарас СТЕЦЬКИВ.

Отвечая на вопрос, планируются ли еще какие-то акции при участии Президента или представителей его Секретариата, Т.СТЕЦЬКИВ сказал, что он сам планирует прийти на Майдан вместе с бывшими полевыми командирами. (Т.СТЕЦЬКИВ не говорил, что В.ЮЩЕНКО завтра придет на Площадь – УНИАН неправильно истолковал слова советника Президента.)

По его словам, для них Помаранчевая революция стала одним из наиболее ярких эпизодов в жизни. «Это новая точка отсчета в жизни Украины», - сказал Т.СТЕЦЬКИВ. По его словам, во время революции Украина сделала свой цивилизационный выбор в интересах европейских ценностей. По словам советника Президента, в этом заключается основная ценность Помаранчевой революции.

Как сообщает "Обком",планы Президента относительно участия в праздновании второй годовщины Майдана станут известны не раньше, чем утром 22 ноября.