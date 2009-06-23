Два известных вуза приглашают на специальности, на которые нет лицензий
Журналистское расследование
Два известных университета приглашают абитуриентов поступать на специальности, на которые не получили лицензий. Это выяснило бюро журналистских расследований «Свідомо», сравнив объявления в справочнике «Все ВУЗы. 2009-2010» и на сайтах университетов с лицензиями, которые были им выданы Государственной аттестационной комиссией (ГАК).
Бюро проверило двадцать лучших по нынешнему рейтингу ВУЗ «Компас».
Выяснилось, что Киевский национальный университет культуры и искусств приглашает абитуриентов изучать специальность "издательское дело и редактирование". Такая лицензия есть у университета, но срок ее действия истекает 1 июля. ГАК планирует рассмотреть продление лицензии 2 июля.
«Лицензия на «издательское дело и редактирование» у нас есть, и еще действует. Значит, мы имеем право набирать студентов на эту специальность», - прокомментировал «Свідомо» ситуацию Александр СКНАРЬ, проректор университета по учебно-воспитательной работе.
Вообще не имея никакой лицензии, приглашает учиться рекламе и связям с общественностью Национальный педагогический университет имени Драгоманова.
«Документы мы подали еще восемь месяцев назад. Процесс движется очень медленно. Если нам откажут в лицензии, то мы обязательно снимем эту специальность до 29 июня», - сказал бюро Григорий БОЙКО, начальник учебно-методического управления университета.
С начала года ГАК лишила лицензий полсотни ВУЗов. Как объяснил «Свідомо» исполнительный руководитель комиссии Руслан КОВАЛЬЧУК, основные мотивы: отсутствие преподавателей, некоторые из которых являются «мертвыми душами» (числятся, но фактически живут в другом месте); дефицит помещений, компьютеров и учебников.