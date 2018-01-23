Рабинович: По ключевым показателям рейтинга Doing Business мы значительно просели

Пока власть в Украине симулирует реформы и радуется несуществующим достижениям, экономика страны приходит во все больший упадок.

Об этом заявил на своей странице в Facebook народный депутат, глава парламентского подкомитета по правам человека и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович.

«Помните, недавно власть по всем каналам безудержно кичилась тем, что мы поднялись в рейтинге Doing Business? Мол, еще одна искрометная победа благодаря продуманным реформам и непреклонной борьбе с коррупцией. О «реформах» и «борьбе с коррупцией» в Украине я уже много раз говорил и писал, да каждый человек своими глазами видит и на своем кошельке чувствует все эти «успехи». Но как же так – все мы понимаем, что страна катится в тартарары, а при этом позиции в Doing Business выросли?» – задался вопросом Рабинович.

Он пояснил, что имеет место манипуляция со статистикой, в результате которой украинцам в очередной раз пытаются пустить пыль в глаза.

«Спешу пояснить: вашему вниманию в очередной раз предложили банальную манипуляцию со статистическими данными. «Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика», – писал гениальный Марк Твен, и эти слова как нельзя более точно описывают сложившуюся ситуацию. Давайте же посмотрим, как все обстоит на самом деле. Так вот, за год мы поднялись в рейтинге на целых... четыре позиции! И теперь занимаем аж 76 «почетное» место среди 190 исследованных экономик – аккурат между Бутаном и Кыргызстаном. А что, если сравнить, скажем, с нашими соседями и странами СНГ? У всех позиции существенно лучше, чем у нас, судите сами: Грузия на 9-м месте, Эстония – на 12-м, Литва – на 16-м, Латвия – на 19-м, Польша – на 27-м, Россия – на 35-м, Беларусь – на 38-м, Молдова – на 44-м», – отметил парламентарий.

По мнению Вадима Рабиновича, сравнение ясно демонстрирует украинцам, что происходит на самом деле. Для большей наглядности он предложил также разобраться с показателями, на которых базируется рейтинг.

«Ситуация уже не кажется столь радостной, а «перемога» – такой великой, как ее пытаются преподнести наши чиновники, верно? Но есть еще кое-что, о чем власти предпочли скромно умолчать. А это важно: при анализе нашей общей позиции надо учитывать, что рейтинг строится на разных показателях, и по ключевым показателям Doing Business мы значительно просели, опустившись на ряд пунктов. В частности, в легкости создания новых компаний – падение на 32 пункта, в защите миноритарных акционеров – на 11, в легкости получения кредитов – на девять, в легкости международной торговли – на четыре», – рассказал лидер партии «За життя».

Политик убежден, что суть проблемы кроется в коррупции среди высших эшелонов власти.

«Происходит это потому, что вороватым чиновникам, несмотря на все заявления, на самом деле плевать на развитие бизнеса – им главное получить свои откаты и взятки. А всеобъемлющая коррупция априори не может сочетаться с развитием экономики. В итоге мы видим обычную практику нашей власти – делать хорошую мину при плохой игре, которую они сами и затеяли. То есть как обычно, еще громче кричать о победах, реформах, международной поддержке, несмотря на реальное положение вещей – упадок экономики, провал всех реформ и попытка заменить их законодательными изменениями, способными нанести лишь вред стране, постепенный отказ Запада от сотрудничества с нами», – подчеркнул депутат.

В заключение лидер партии «За життя» добавил, что единственный выход из сложившейся ситуации – новые политики и новая политика, которую они будут реализовывать.

«Только отмена псевдореформ, пересмотр взаимоотношений с зарубежными партнерами, включая МВФ, и настоящая борьба с коррупцией смогут вывести украинскую экономику из кризиса. Увы, уже окончательно понятно, что действующая власть на такие шаги не способна – надо просто признать это, пойти на выборы, и начать наконец строить страну!» – констатировал Вадим Рабинович.