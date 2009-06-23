СБУ ждет от Луценко фактов о ее якобы коррумпированных сотрудниках

Руководство СБУ ожидает от руководства Министерства внутренних дел имеющуюся у них информацию о сотрудниках спецслужбы, которые замешаны в коррупционных схемах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ, комментируя сегодняшнюю информацию, которую озвучил на брифинге министр МВД Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

«Операции по борьбе с наркобизнесом проводятся СБУ как правило вместе с милицией. Нам не известно, о каких сотрудниках СБУ говорил министр МВД. Вместе с тем, если у него есть реальная информация, мы надеемся, что он предоставит ее руководству службы, позиция которого является принципиальной в вопросах соблюдения законности сотрудниками СБУ. Если наши люди действительно нарушали закон, они будут отвечать согласно действующему законодательству”, - заверили в спецслужбе.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что в ходе операции по ликвидации международной наркогруппировки было установлено, что участники группировки имеют коррумпированные связи во властных и правоохранительных структурах, в частности в УБОПе и СБУ. По словам Ю.ЛУЦЕНКО, в ближайшее время руководство МВД проведет закрытую встречу с руководством СБУ и предоставит оперативную информацию об отдельных работниках службы для принятия в отношении них соответствующих мер.