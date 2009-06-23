Андриевский прогнозирует, что бюджет Киева будет выполнен лишь на 60%

Столичный бюджет катастрофически недовыполняется . Об этом заявил в интервью журналистам депутат Киевсовета, один из лидеров блока Виталия Кличко Дмитрий Андриевский.

«Продолжается катастрофическое недовыполнение столичного бюджета. За четыре месяца Киев уже недополучил 2,6 миллиарда гривен», - отметил депутат.

По словам оппозиционного политика, на протяжении четырех месяцев выполнение доходной части бюджета составляло от 3,8 до 6% и ни разу не приблизилось к среднемесячному показателю 8,3. «В итоге на 850 миллионов гривен недовыполнены налоговые и на 938,8 миллионов гривен – неналоговые поступления», - подчеркнул Андриевский.

В результате катастрофического недовыполнения доходной части столичного бюджета, на голодном пайке сидит медицинская сфера столицы (недофинансирование здесь составляет 114,95 миллионов гривен), лишь наполовину профинансирована социальная защита и социальное обеспечение (здесь администрация Черновецкого задолжала киевлянам 322,5 миллионов гривен), ни одной гривни не выделено на строительство из общего фонда и на жилищно-коммунальное хозяйство из специального фонда бюджета.

«Такими темпами бюджет столицы-2009 будет выполнен приблизительно на 60%. Даже огромный кредит в 900 миллионов, взятый под залог коммунального имущества, не способен исправить провальную ситуацию, которая только ухудшается в результате непрофессиональных действий чиновников Черновецкого. Можно прогнозировать, что каждый киевлянин до конца года недополучит услуг по бюджету на 3,6 тысяч гривен. Это результат несбалансированной и непрофессиональной политики столичного мэра», - отметил Андриевский.