Вехи недели. Смена подходов на Донбассе, "десятитысячник" Гройсман и "Схемы" для президента

Депутатский корпус достаточно серьезно подошел к обсуждению законопроекта, которым Россию не только назвали агрессором, но и возложили на нее ответственность за происходящее на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Принятие этого закона сопровождалось энергичным обсуждением, во время которого немало парламентариев пытались продемонстрировать наличие собственного видения ситуации на Донбассе и перспектив принятия решения. Весомая поддержка окончательного варианта в 280 депутатских голосов не в полной мере отражает озвученные позиции, просто есть законы, против которых голосовать политически невыгодно. Юлия Тимошенко, например, всю неделю не радовала поклонников своего политического таланта появлением на рабочем месте в сессионном зале. «Оппозиционный блок» взял на себя вместе с Виктором Медведчуком роль главного критика документа, ставшего неожиданно консолидирующим для привычно двуглавой фракции.

После вступления закона в силу (нет оснований полагать, что президент его не подпишет) руководство действиями по сдерживанию и противодействию российской агрессии на Донбассе перейдет в руки военных. Глава государства получил возможность в случае необходимости распространять действие норм закона на другие области. На подконтрольной Украине территории, прилегающей к линии соприкосновения, в зонах безопасности права военных будут существенно расширены, что вызвало возражения со стороны правозащитников. Ситуация для наших граждан, остающихся на оккупированных территориях, серьезно не изменится: Украина намерена признавать только свидетельства о рождении и смерти, выданные оккупационными властями.

Отметивший на минувшей неделе 40-летие Владимир Гройсман, похоже, решил не форсировать вопрос перехода из премьерского кабинета в президентский во время ближайшего электорального цикла. По крайней мере, интервью главы правительства «Новому времени страны» не содержит прорывных идей и предметной конкретизации действий по обеспечению «как минимум, 5-процентного роста» украинской экономики и достижения средней зарплатой украинцев отметки в 10 тысяч гривен. Кстати, парламентарии сделали премьеру роскошный подарок к дню рождения, приняв закон о приватизации, позволяющий правительству доказать, что оно способно осмысленно получать дополнительные средства от продажи государственной собственности.

Юрий Луценко продолжает диалог со своими критиками, на этот раз – на площадке парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Используя присущую ему остроту языка, верховный жрец украинской Фемиды постарался убедить слуг народа, что специальная конфискация средств Януковича даже после расследования Al-Jazeera не обернется в скором будущем для Украины репутационными проблемами и финансовыми выплатами.

Выходящая на Радио Свобода программа «Схемы» на минувшей неделе была посвящена отпуску Петра Порошенко, который он якобы провел инкогнито на Мальдивских островах, потратив при этом, как утверждают авторы программы, около полумиллиона долларов. Сумма для президента, далеко не бедного человека, вполне посильная, и вопросы, возникающие к Порошенко в этом контексте, могут лежать скорее в моральной плоскости. Куда интереснее источники информированности журналистов и несколько совпадений: известный российский телепропагандист Дмитрий Киселев рассказал об отпуске Порошенко за три дня до «Схем», а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже после обнародования информации о мальдивском вояже, «крайне своевременно» упомянул о «неафишируемых контактах» российского и украинского президентов.

Евгений Магда