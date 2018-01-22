Журналист оценил угрозу приостановления украинского безвиза с ЕС

В ЕС недовольны законопроектом об Антикоррупционном суде в Украине, но рисков приостановления безвиза для Киева нет. Об этом в Twitter сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

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"ЕС недоволен украинским законопроектом об Антикоррупционном суде, но реальной угрозы для приостановления безвиза нет. Государства-члены ЕС больше обеспокоены искателями убежища из Грузии", - говорится в его сообщении.

Журналист рассказал, что во вторник, 23 января, дипломаты ЕС соберутся для обсуждения механизма приостановления безвиза с третьими странами.

Ранее глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли напомнил, что Украине необходимо придерживаться определенных условий, определенных в плане действий по визовой либерализации и, в частности в плане борьбы с коррупцией, чтобы безвизовый режим с ЕС продолжал действовать.