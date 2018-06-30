Россия получает еще один рычаг для шантажа Украины?

В воскресенье громом с ясного неба прозвучала новость: Россия и США подписали двусторонний протокол о присоединении РФ к ВТО, завершив таким образом длительный процесс получения согласия всех стран-членов Всемирной торговой организации, что является одним из обязательных условий членства в мировом торговом клубе.

Остаются еще некоторые вопросы с Грузией и Молдовой. Однако, как заявил директор Департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков, эти страны «не вступали в тарифные переговоры, потому что находятся в зоне свободной торговли с Россией». То есть, либо подписание двусторонних соглашений с этими странами, несмотря на грозные заявления Тбилиси и Кишенева, является формальностью, либо вовсе не требуется. Но судя по тону заявлений российских чиновников, максимум неприятностей, что могут ожидать Москву – утрясание юридических неувязок. Причем в строгом соответствии с правилами, принятыми во всемирном торговом клубе.

СМИ северного соседа праздновали победу. Еще бы, переговоры с США оказались наиболее сложными для Москвы. Доходило даже до угроз со стороны России, которая заявляла о готовности выйти из переговорного процесса, если Вашингтон не перестанет использовать свое членство в ВТО как способ давления на Москву (речь шла о желании России получить право ветеринарного контроля над американскими экспортными поставками свинины и говядины).

Двусторонний протокол Россия и США планировали подписать еще на саммите Большой «восьмерки» в Санкт-Петербурге летом этого года. Однако тогда процесс сорвался из-за нежелания сторон согласовать комплекс ветеринарных мер. Вслух президенты двух стран подгоняли переговорщиков, требуя завершить процесс согласования всех нестыковок не позднее середины ноября.

Москве удалось уколоть Киев, не только обогнав его на пути в ВТО (Украина до сих пор не подписала два двусторонних протоколов с Тайванем и Киргизией; Киргизстан требует признания Украиной долга в размере 27 млн. долл., якобы возникшего в начале 90-х годов в результате деятельности внешнеэкономических субъектов СССР). Но и сохранив ряд преференций для собственных производителей. Так, глава министерства Экономического развития России Герман Греф в Ханое похвастался перед журналистами: "Нам удалось получить тот уровень тарифов, который перед нами ставился как целевой по всем позициям, что были принципиальны для нас, в том числе по сельскому хозяйству".

Мясные квоты для сельхозпроизводителей Москва сохранила до 2009 года. А при необходимости сможет продлить их по истечении этого срока. «В среднем на 3% снизятся таможенные ставки по промышленным товарам и примерно на 3% – на поставки сельхозпродукции», – заявил Греф на брифинге после подписания протокола о завершении российско-американских переговоров по ВТО.

Эксперты пока что не комментировали договоренности о снижении ввозных пошлин на иностранные автомобили с 25% до 15%, и с 20% до 10% – на самолеты. Однако, как на непросвещенный взгляд, семилетнего срока, отведенного на эти изменения, должно вполне хватить для того, чтобы российская промышленность приспособилась к новым условиям. О выгодах, которые, в конечном итоге, получит потребитель, очевидно, говорить не требуется. Впрочем, уламывание недовольных (если таковые еще остались) производителей российских авто- и авиационной техники – проблема Владимира Путина.

Для Украины окончание процесса подписания Россией двусторонних соглашений о присоединении к ВТО чревато эксцессами совсем иного рода.

Во-первых, не стоит сбрасывать со счетов проблему “внутреннего сопротивления” вступлению Украины в ВТО. Она была и остается. И не только левые политические партии выражают свое несогласие с этим курсом. Скажем, буквально накануне представители Ассоциации украинских банков заявили, что изменения в Закон «О банках и банковской деятельности», принятые Верховной Радой в рамках мер по приведению украинского законодательства в соответствие с требованиями ВТО, – разрушительны для экономики страны. Более того, изменения к закону нарушают принцип равной конкуренции, поскольку предоставляют зарубежным банковским организациям значительные преференции по сравнению с отечественными. До сих пор противодействие бизнес-групп выражалось не столь явно, как, допустим, сопротивление вступлению в ВТО Компартии. Однако пройденная Россией веха вполне может послужить толчком к появлению в СМИ заказных “ужастиков”, живописующих, что может сделать Россия уже в качестве члена ВТО с Украиной – кандидатом в члены. И все это под лозунгом: “А оно нам надо”?

Во-вторых, “ужастики” вполне могут стать реальностью, если Украина не успеет начать оформление своего членства в ВТО до той поры, когда Россия завершит все формальные процедуры получения членства во всемирном торговом клубе. В таком случае вполне может встать вопрос о выполнении Киевом дополнительного условия – подписания двустороннего протокола еще и с Москвой. Напомним, что для получения членства в ВТО обязательным условием является получение согласия на это всех действующих членов клуба.

Прецедент уже был. Председатель грузинского парламента Нино настаивала на том, что Грузия имеет возможность (и должна!) препятствовать вступлению в ВТО России до тех пор, пока не будет разрешена проблема нарушения Россией принципа свободной торговли. Речь шла о российском запрете на импорт грузинских вин и минеральных вод, который Тбилиси считает несправедливым.

И никто не может гарантировать, что «старший брат» не пожелает использовать изменившуюся ситуацию, чтобы “сплясать камаринского” на евроинтеграционых устремлениях Украины. Взаимных претензий, которые могут быть использованы как повод для затягивания переговоров, – более чем достаточно. Мясомолочные войны, до конца не определенные границы, до сих пор не закрытая тема газового консорциума – это лишь малая часть того, к чему могла бы придраться Москва.

Так что “синхронизация” вступления в ВТО, о которой много говорилось по итогам визита в Украину российского премьера Михаила Фрадкова во второй половине октября, несмотря на массу полученных от экспертов противоречивых оценок, в гонках на выживание могла бы стать дополнительной гарантий для Киева. Однако, представители “министерского корпуса” как Украины, так и России без устали отрицали факт достижения соглашений в этой области.

В-третьих, как раз накануне подписания российско-американского двустороннего протокола по ВТО Эро Хейнялуом, министр финансов Финляндии, которая сейчас председательствует в ЕС, на финансовом форуме в Мельбурне заявил, что Россия не должна использовать поставки энергоносителей как средство политической борьбы. Предстоящее повышение цен на газ для Грузии и Украины, аргументируемое стремлением Газпрома ввести практику рыночных расчетов со всеми потребителями, существенно беспокоит не только Европу, но и НАТО. И если первая печется о собственной экономической безопасности, то в НАТО Москву подозревают в стремлении усилить контроль над ценами на энергоносители, создав картель стран-поставщиков природного газа.

Как бы там ни было, синхронизация или отставание от Москвы на пути в ВТО раз и навсегда лишит Киев временного стратегического преимущества. Украина будет вынуждена решать газовый вопрос либо сугубо экономическими методами, либо за счет политических уступок, как это происходило ранее.

Впрочем, у Киева пока еще сохраняется шанс если не опередить, то не настолько существенно отстать от Москвы, чтобы это начало становиться проблемой. По мнению министра иностранных дел Бориса Тарасюка, предметно говорить о завершении процесса вступления Украины в ВТО можно будет в феврале следующего года. Шансы России на получения членства до недавнего времени (то есть до подписания протокола со США) оценивались как первая половина 2007-го. Однако необходимо учитывать, что Президенту Ющенко, в отличие от Президента Путина приходится иметь дело с практически неконтролируемым парламентом.

Необходимость же выиграть в этой гонке на выживание, как это уже неоднократно происходило с отечественными законотворцами, может привести к тому, что на рассмотрение Рады попадут “сырые” законопроекты. И это даст формальный предлог начать очередной виток противостояния парламента и Секретариата Президента под лозунгом “продажа Украины Западу оптом и в розницу”.

В общем, как бы ни было это неприятно сознавать, но кочковатость украинского пути в ВТО в сложившихся обстоятельствах, похоже, в значительной мере зависит от того, удастся ли Президенту договориться с «антикризисным» парламентским большинством.

Елена Перегуда