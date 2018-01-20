ЕСПЧ в этом году определит сроки и порядок рассмотрения исков Украины к России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в этом году должен определить сроки и порядок рассмотрения исков Украины к Российской Федерации. Об этом министр юстиции Павел Петренко сообщил в Facebook.

Читайте такжеУкраина подала в ЕСПЧ иск против России по "наиболее горячему этапу" событий на Донбассе – Минюст«20 января - День Автономной республики Крым. И хотя сегодня эта территория оккупирована Россией, по всем нормам международного права она остается территорией Украины», - отметил он.

По словам министра, в последнее время Украина развернула масштабную «юридическую войну» с РФ в международных судах. «В этом году Европейский суд по правам человека должен определить сроки и порядок рассмотрения наших исков», - добавил Петренко.

Он выразил надежду, что 2018 год станет годом хороших новостей. «Крым всегда был, есть и будет украинским», - резюмировал министр.

Как сообщал УНИАН, Украина инициировала пять дел в ЕСПЧ, первое из которых касается требований о нарушении прав человека во время незаконной оккупации Крыма, а второе дело - о незаконном вывозе, то есть фактическом похищении украинских детей-сирот на территорию России.

По словам Петренко, следующие дела касаются хронологических событий относительно массовых нарушений прав человека на территории Донбасса. Он сообщил, что «по объему эти дела насчитывают десятки тысяч документов».