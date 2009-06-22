Деньги за вход в мэрию - альтернатива платному входу на кладбище?

Лидер общественного объединения «Новый Киев» Зорян ШКИРЯК критикует инициативу властей Киева о платном входе в мэрию.

Об этом говорится в комментарии, переданном УНИАН пресс-службой ОО "Новый Киев".

Пресс-служба напоминает, что на днях в СМИ появилась информация об очередной инициативе Киевской городской государственной администрации – проведении дней открытых дверей в мэрии. Теперь каждый желающий сможет прогуляться по коридорам здания на Крещатике, 36. Однако эта услуга будет платной как для гостей города, так и для киевлян. Размер оплаты еще определяется чиновниками.

«Намерение Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО «собирать мзду» за вход в здание мэрии поражает своей креативностью. Создается впечатление, что чиновники хотят отыграться за провал своих намерений установить плату за проход на кладбища. Я не удивлюсь, если следующим шагом будет введение оплаты за прогулку по Крещатику в выходные и праздничные дни», – говорит лидер ОО «Новый Киев».

Комментируя далее новую инициативу мэрии, З.ШКИРЯК отметил: «Я согласен, что за просмотр, например, произведений искусства необходимо платить, но вряд ли чиновники КГГА и ценные подарки мэру являются настолько ценными музейными экспонатами, чтобы за их просмотр требовать деньги у людей».

"Смахивает на то, что "молодая и амбициозная" команда столичного градоначальника в поисках дополнительного финансирования своих прихотей соревнуется со здравым смыслом! Устраивать день открытых дверей, но открывать эти двери за деньги – это маразм", - считает З.ШКИРЯК.

"Лично я буду платить за вход в здание КГГА, лишь в том случае, когда консьержем на дверях будет сам Леонид Михайлович (ЧЕРНОВЕЦКИЙ), а билетером – Ирэна Реонольдовна (КИЛЬЧИЦКАЯ – первый заместитель председателя КГГА)», – подытожил лидер «Нового Киева».