Центр занятости: дожили, юристов готовят даже институты культуры

На сегодняшний день наибольшие сложности с трудоустройством в Украине имеют выпускники вузов с дипломами юристов, экономистов и менеджеров, поскольку рынок труда перенасыщен подобного рода специалистами.

Об этом в комментарии «Зеркалу недели» (№ 22 (750) от 20 - 26 июня 2009 г.) рассказал председатель Государственного центра занятости Владимир ГАЛИЦКИЙ.

«Уже дожили, что юристов готовят даже институты культуры. В итоге большинство их по окончании вуза приходят в центры занятости», - отметил он.

По словам В.ГАЛИЦКОГО, для устранения такого квалификационного перекоса государству необходимо определить конкретное количество необходимых стране специалистов разного профиля на протяжении последующих трех-пяти лет.

«Не секрет, что сейчас в Украине не хватает инженеров, химиков, представителей других технических специальностей. Если так будет и дальше, то вскоре в стране некому будет делать реактивы и стоять возле станков», - подчеркнул председатель Государственного центра занятости.

Он убежден, что ситуация с трудоустройством дипломированных специалистов осложняется отсутствием системы распределения выпускников, которые получили образование за государственный счет, на определенные рабочие места.

«Такая практика, которая существовала в свое время в СССР, сейчас подтверждает свою эффективность в Германии. Там учебные заведения, которые не гарантируют реального трудоустройства не менее чем 70% своих выпускников, не могут рассчитывать на государственную финансовую поддержку», - отметил В.ГАЛИЦКИЙ.

Он напомнил, что в советское время 30–40% молодых специалистов во время распределения, как правило, закреплялись на тех рабочих местах, куда их направляло государство.

«К сожалению, теперь это в прошлом. Поэтому юноши и девушки, проучившись пять лет и получив одну профессию, вынуждены идти на биржу труда и, как следствие, переквалифицироваться», - сказал В.ГАЛИЦКИЙ.