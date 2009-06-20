Яценюк о НАТО, УПА, русском языке, ЕС и Черноморском флоте

Народный депутат Украины, лидер Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК выразил позицию по вопросам, которые “сегодня раскалывают Украину”, и призвал “политиков первого эшелона” дать четкие ответы на эти вопросы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, А.ЯЦЕНЮК на пресс-конференции в Ивано-Франковске сказал: «Нас завели в формат, который фактически разрывает государство”. По его словам, есть шесть вопросов, которые “были привнесены с 2004 года”, - о статусе русского языка, о вступлении Украины в НАТО, об ОУН-УПА и Второй мировой войне, о приоритетности отношений с Россией или с Европой, а также межнациональные вопросы и о пребывании Черноморского флота России в Украине.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что сегодня другой системы безопасности, которая бы могла стать альтернативой НАТО, в мире не существует. “Однако решение относительно вступления Украины в Североатлантический альянс должен принимать народ на всеукраинском референдуме”, - подчеркнул он. При этом добавил, что “не следует забывать, что Украину в НАТО не зовут”.

А.ЯЦЕНЮК считает, что сегодня не может быть никакой дискуссии относительно внесения изменений в статьи Конституции, которые касаются языкового вопроса. «Для нас люди, которые общаются на русском языке, не враги», - заметил он. При этом лидер “Фронта перемен” отметил, что русский язык единственный, защищенный украинской Конституцией. “Нельзя вынуждать общество говорить только на украинском, однако следует сделать украинский язык конкурентным”, - считает А.ЯЦЕНЮК.

Лидер “Фронта перемен” заявил, что его поражает ситуация, когда в Украине, европейском государстве, затрагиваются национальные вопросы. “Я буду бороться за каждого русского, еврея, поляка, немца, который является украинским гражданином”, - добавил он. При этом А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что “тем радикальным силам, которые будут сеять противостояние, я устрою украинский Нюрнберг, который осудил фашизм и нацизм».

А.ЯЦЕНЮК считает, что сегодня в повестке дня не стоит вопрос о выведении Черноморского флота Российской Федерации с территории Украины. Он напомнил, что есть соглашение, согласно которому Черноморский флот Российской Федерации может находиться на украинской территории лишь до 2017 года. «Это прописано в украинской Конституции, нельзя идти против воли народа», – заявил А.ЯЦЕНЮК. Он добавил, что “Украина в первую очередь должна заботиться о собственном, украинском флоте”.

Выражая свою позицию относительно реабилитации ОУН–УПА, лидер «Фронта перемен” сказал: «Я глубоко уважаю всех украинских героев и патриотов, которые боролись за освобождение Украины, они боролись с разных сторон”. По его словам, на сегодняшний день “двадцать миллионов украинцев знают правду об этом, а 26 – не знают”. Он добавил, что необходимо дать возможность узнать правду тем “26 миллионам украинцев, которые находятся под пропагандой”. По его словам, для этого необходимо определенное время.

А.ЯЦЕНЮК не сомневается, что “конечной целью для Украины является вступление в ЕС”. При этом добавил, что “нельзя забывать, что в ЕС Украину никто не зовет”. А.ЯЦЕНЮК отметил: «Я не буду врать: мы не будем завтра в ЕС, и послезавтра тоже не будем. Это далекая перспектива – 10–20 лет. Она зависит от нас и европейцев”. Он подчеркнул, что заявления о том, что если вы хотите иметь хорошие отношения с Европой, то вам нужно иметь плохие с Россией, являются абсурдными, и они являются “тезисом слабой страны”. По его словам, для сильной страны важно иметь “нормальные прагматические и прогнозируемые добрососедские отношения с нашими партнерами – Россией, и при этом определить, что наша конечная цель – членство в ЕС».