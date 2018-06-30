Как Волков проиграл Хостикоеву в баскетбол (фоторепортаж)

Сбор средств для приобретения медицинского диагностического оборудования для кардиологических отделений детских больниц в 13 городах Украины был целью проведения благотворительного баскетбольного матча между политиками и деятелями культуры. Народный депутат Николай ТОМЕНКО возглавил команду политиков и общественных деятелей, а народный артист Украины Анатолий ХОСТИКОЕВ - команду деятелей культуры и искусств.

В команде политиков "засветились" народные депутаты Евгений Филиндаш, Александр Волков (тренер “Баскетбольного клуба «Киев»), руководитель аппарата премьер-министра Сергей Левочкин, руководитель Главной службы гуманитарной политики Секретариата Президента Украины Маркиян Лубкивский.

Матч "От сердца к сердцу" был организован Комитетом ВР по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма при поддержке компании "Макдональдс Юкрейн».

Президент НОК Украины Сергей Бубка, вице-президент НОК Владимир Брынзак, Олимпийский чемпион, народный депутат Украины Эльбрус Тадеев переквалифицировались в баскетболистов ради высокой цели - распространения идеи благотворительности в украинском обществе.

Борьба была ожесточенной, о чем свидетельствует и счет матча 71:72 в пользу "артистов".

Народные депутаты решили в следующий раз реабилитироваться в футболе. Они предлагают возобновить футбольные товарищеские встречи между депутатами ВР и депутатами Госдумы России. По словам Николая ТОМЕНКО, последняя такая встреча была в 1999 году. Подобный матч можно будет провести в декабре текущего года, если удастся собрать команду игроков из числа депутатов ВР, считает Н.Томенко. В противном случае – этот матч может состояться весной следующего года.

Фото Александра Синицы