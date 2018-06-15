Удастся ли обновить украинскую власть?

“Украинский форум” у журналистов ассоциируется с Леонидом Кучмой, кое-кто говорит, что за его финансированием стоит один из основателей ИСД Сергей Тарута. В конце концов, тяжело поверить, что официальный лидер этой структуры Владимир Семиноженко претендует на роль самостоятельной фигуры. Но, на кого бы из конкретных политиков не работал “Украинский форум”, выглядит так, что в этом конкретном мероприятии он работал на интерес Украины. Основания так думать дают оценки, которые прозвучали из уст политиков и экспертов. Тема круглого стола в этот раз: "Варианты обновления украинской власти". УНИАН предлагает вашему вниманию наиболее интересные, по нашему мнению, выступления. Николай Шульга, заместитель директора Института социологии НАНУ ВЛАСТЬ ВЕДЕТ СЕБЯ КАК ОККУПАНТ

Институт социологии недавно закончил общеукраинское исследование, в котором мы рассмотрели разные стороны жизни общества. Изучив материал, который мы получили, мне стало грустно. Мы с вами попадаем в ловушку: все время говорим о политических процессах. Подбрасывается какая-то тема, можно 10 лет говорить о депутатской неприкосновенности, о Конституции, - таких тем уже у нас наработано вдоволь. И объемная сложная многовекторная общественная жизнь превращается в плоскость политической жизни. Под нее подстраиваются все СМИ, и она становится публичной жизнью. А вся реальная жизнь, которая происходит в обществе, остается вне нашего внимания. Все, что у нас происходит, я называю событийностью без события. Кажется много событий, а ничего не произошло. И это уже не полгода и не год.

В начале 90-х часть наших граждан сумела воспользоваться событиями и много себе набрать. Но тогда она боялась общества и делала хотя бы вид, что идет диалог с ним. А затем решила, что можно не обращать внимание на это общество. Строились в Конче-Заспе заборы, отгораживалась элита. И перестали эти представители элиты видеть то, что вне заборов происходит. А там происходила, к сожалению, не активизация и не попытки повлиять на тех, кто за заборами, а происходило постепенное размывание, атомизация общества, разъедание морали, усиление коррупции. А коррупция возможна лишь тогда, когда деморализовано общество. Коррупция проникала из верхних эшелонов в нижние. И сейчас вы уже и шагу не можете ступить, чтобы кому-то что-то не дать.

Власть настолько самоуверена, что ведет себя, как оккупант. Она работает только на отсасывание, а не на воссоздание. Люди уже не видят ни одного субъекта то ли официального государственного института, или общественной организации, на которых они могут положиться, кому они могут довериться. В рамках нашего исследования (граничная выборка – 1800 человек, погрешность – 2,5% - ред.) мы спросили респондентов: кто, по вашему мнению, защищает интересы таких людей как вы. Больше 8% никому не дали. Партия Регионов получила - 7,8%, Президент - меньше 4%, Верховная Рада – 2%, премьер-министр – 6%, правительство – 3%, БЮТ– 4%, КПУ – 3%, НУНС -0,3%, СМИ – 6%, профсоюзы – 4%, даже церковь – 8%. Людям не на что опереться. Мы находимся в апатичном размытом обществе людей, которые никому не верят. Когда мы спрашиваем, что наиболее вероятно в ближайшие 10 лет и возможны ли жесткие конфликты, то респонденты отвечают, что очень вероятно- 18% и вероятно - 54%. Уже начинает преобладать в обществе мнение, что без жесткого конфликта выйти из сегодняшней ситуации нельзя.

Владимир Семиноженко, лидер гражданского движения “Новая Украина” ПРОВАЛ КОАЛИЦИИ БЮТ И ПР - ВАЖНЕЙШЕЕ СОБЫТИЕ ПОСЛЕДНИХ ПЯТИ ЛЕТ

Две недели назад все мы наблюдали главный детектив времени – ожидание создания новой коалиции ПР и БЮТ. Это анонсировалось как грандиозный проект для спасения Украины, для стабилизации, наведения порядка. Но в конце концов, когда был опубликован документ и стали известны все детали этого объединения, оно было воспринято украинским обществом как грандиозная авантюра. Если бы был объявлен рейтинг на лучшее и важнейшее политическое событие не только года, а последних 5 лет, то, бесспорно, выиграло бы событие - провал этой коалиции. Следовательно, без участия, без одобрения украинским обществом любое важное политическое событие в Украине сегодня, в принципе, не может произойти.

Теперь делают еще одну большую ошибку. Конституция от Президента пошла не на обсуждение украинской общественности, а в Венецианскую комиссию. Если предыдущая Конституция писалась для двух человек или двух политических партий, то новая Конституция пишется для Венеции или для Украины?

Не нужно каждому делать свой документ, особенно некачественный, сугубо пропагандистский и провозглашать лозунги, которые никто не собирается выполнять. Мы можем объявить всеукраинский тендер на лучшее выполнение существующей Конституции. И выбирать тех будущих Президентов, кто лучше может выполнить настоящий стратегический документ. Мы сейчас видим борьбу людей, борьбу кандидатов в Президенты, а не борьбу идей.

Николай Азаров, народный депутат ( ПР): 200 МИЛЛИОНОВ НА ВЫБОРЫ – ЭТО КОПЕЙКИ, ПО СРАВНЕНИЮ с ЕЖЕДНЕВНЫМИ ПОТЕРЯМИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА Я был и остаюсь сторонником проведения досрочных парламентских выборов, и как можно быстрее. Чем скорее мы их проведем, тем лучше. Некоторые начинают говорить о затратах на выборы. 200 миллионов расходов на выборы – это копейки, по сравнению с тем, что мы теряем из-за абсолютно непрофессиональной, бездарной, популистской деятельности правительства ежедневно. Досрочные парламентские выборы нуждаются существенно в другой (если мы ставим задачу обновления власти) структуре политического общества. Если политическая структура сохранится в том неизменном виде, о котором мы говорим, если на арену не выйдут новые политические игроки, то какие бы законы там не принимались, открытые или закрытые списки, мы не сможем существенно обновить политическую элиту.

Мы заинтересованы, чтобы на авансцене нашей украинской политики появились новые политические силы, которым интересно вступать в соревнование, и которые эти соревнования будут проводить не по принципу борьбы компромата, а по принципу конкуренции идеологий, программ, стратегий. Мне приходится констатировать, что в украинской политике существует дефицит новых политических структур.

Даже беглый анализ того, что предлагали бютовцы по нормам новой Конституции, вызывает не только глубокую грусть, но и настороженность. Одни разговоры об императивном мандате чего стоят. Одна только норма о 226 местах, которые в результате второго тура выборов получит партия-победитель. Потому мыслящие люди в Украине должны задуматься, куда эта политическая сила тянула Украину...

Записывала Анна Ященко