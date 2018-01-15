Главой Госслужбы по делам ветеранов и участников АТО стал фигурант скандала с Кононенко

На должность главы созданной недавно Госслужбы по делам ветеранов войны и участников АТО конкурсная комиссия 15 января избрала Валентина Манько. Об этом сообщается на сайте Национального агентства по вопросам госслужбы.

Как сообщает Страна.ua, на данный момент Манько является председателем общественной организации "Единый союз патриотов Украины" и советником директора государственного предприятия "Коневодство Украины". О Манько известно, что он был бойцом-добровольцем в "Правом секторе", затем ушел оттуда. Против него были возбуждены уголовные дела за разбой, а сам он был объявлен в розыск.

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В 2015 году СМИ опубликовали фрагменты переписки Манько с Игорем Кононенко, где последний обещал ему закрытие уголовных дел и снятие с розыска в обмен на распространение компромата на экс-лидера партии УКРОП Геннадия Корбана. Сам Манько тогда заявил, что его аккаунт взломали хакеры.

Как сообщал ТСН, скриншоты с перепиской были выложены на странице партии УКРОП. Из переписки следует, что Манько, находясь за границей, согласовывал с Кононенко свой приезд в Украину с тем, чтобы обнародовать компромат на Корбана. За это он получил личные гарантии от нардепа относительно того, что он будет освобожден от уголовных преследований. По данным УКРОП, Манько 12 ноября, в день переписки, сняли с международного розыска.

В сообщении о розыске на сайте МВД сообщалось, что Манько исчез в Донецке. Ему инкриминировали преступление, предусмотренное ст.187 ч.4 УК Украины - разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах, или совершенное организованной группой, или соединенное с причинением тяжких телесных повреждений. Наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.