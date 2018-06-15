Представителям ФСБ в Крыму таки придется вернуться в Россию

Представителям ФСБ в Крыму таки придется вернуться в Россию

12:24, 19 июня 2009
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Двусторонние соглашения и законы самой России говорят об этом четко... “Черноморский флот не подчиняется украинской власти”, – заявил представитель РФ... Соглашения это отрицают...

Двусторонние соглашения и законы самой России говорят об этом четко... “Черноморский флот не подчиняется украинской власти”, – заявил представитель РФ... Соглашения это отрицают...

ФСБФсбшники ЧФ должны вернуться из Крыма в Россию. Автор пришел к этому выводу совсем не из каких-то политических соображений. А просто дал себе труд прочитать соответствующие законы – как Украины, так и Российской Федерации. Интересно, сделали ли это российские дипломаты и аналитики перед тем, как давать свои комментарии?

Напомню фабулу: председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что после 13 декабря все 19 сотрудников ФСБ России на Черноморском флоте РФ, которые занимаются там контрразведывательной деятельностью, должны оставить территорию Украины. И уточнил, что об этом требовании российскую сторону известили по официальным каналам. Наливайченко также сказал, что все функции, предусмотренные украинским законодательством, в частности по вопросам безопасности российских моряков, возложены на подразделения военной контрразведки СБУ в Севастополе и Симферополе.

Россия отреагировала на это весьма недовольно. На брифинге в Москве официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Андрей Нестеренко заявил, что сотрудники ФСБ России, которые работают в составе Черноморского флота РФ, находятся на территории Украины якобы „в соответствии с двусторонними соглашениями”. А обращения украинской стороны „будут рассматриваться в правовом поле и за столом переговоров”.

Более откровенным был эдакий руководитель российского Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок. Аналитик не прятался за безымянными „двусторонними соглашениями”, а прямо заявил, что требования председателя СБУ „противоречат договору о базировании ЧФ РФ”.

"В соответствии с договором Черноморский флот не подчиняется украинской власти. Сотрудники нашей Федеральной службы (безопасности) в рамках действий ЧФ отвечают за безопасность флота", – сказал он.

Цыганок допускает, что такое заявление в Украине сделано "для внутреннего пользования", чтобы показать, как СБУ обеспечивает безопасность Украины. Мол, в связи с этим представители ФСБ не реагируют на заявление Наливайченко.

А вот у автора этих строк сформировалась такое мнение: ФСБ молчит потому, что возразить им ничего.

Для начала разберемся, на каких же правовых основаниях 19 офицеров ФСБ находятся на территории Украины. А на очень сомнительных.

Действующее Соглашение между Украиной и Россиейо статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины оперирует исключительно терминами „военные формирования” и „лица, входящие в состав военных формирований”, которые определены в ст. 2 Соглашения. (Ну, есть еще „члены семей лиц...”) Потому вопрос заключается в том, входят ли военнослужащих ФСБ в состав „военных формирований”. Ведь на тех, кто в эти категории не входит, действие Соглашения, ратифицированного Верховной Радой Украины 24 марта 1999 года, не распространяется. И они не должны находиться в местах дислокации ЧФ.

Федеральный Закон о Федеральной службе безопасности России дает на этот вопрос абсолютно четкий ответ. Цитируем ст. 2, которая определяет состав органов ФСБ, – „Управления (отделы) федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и военных формированиях, а также в их органах управления (органы безопасности в войсках)”.

Таким образом, работники подразделения „федерального органа исполнительной власти” никоим образом не могут быть лицами, которые входят в состав военных формирований, и соответственно не подпадают под действие вышеназванного Соглашения. И требования руководства СБУ повернуть их в Россию являются вполне законными.

А кто же будет заниматься безопасностью горемычных российских морячков? А как раз это Соглашение предусматривает недвусмысленно. В ст. 6 ч. 3 записано: „Органы государственной власти Украины уважают статус военных формирований, принимают необходимые и согласованные с их командованием меры, которые обеспечивают безопасность личного состава”. Так что наши контрразведчики надежно оградят ЧФ от всяческих коварных „джеймсбондов”!

Ну и что касается „неподчинения украинской власти” – вопрос спорный, поскольку ч. 1 ст. 6 соглашения обязывает военные формирования ЧФ соблюдать украинское законодательства. Согласно с ч. 1 ст. 19 „в делах о преступлениях, совершенных лицами, которые входят в состав военных формирований, или членами их семей на территории Украины, применяется законодательство Украины и действуют суды, прокуратура и другие компетентные органы Украины”. Следовательно, по крайней мере судебной власти приходится „подчиняться”. Как бы это ни было неприятно для наших „старших братьев”.

Николай Писарчук

 

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