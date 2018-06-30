Президент подружится с парламентом

Что было...

Цитата из прошлого прогноза (13.11.2006): "Споры в блоке "Наша Украина" на некоторое время затихнут. Вернее, они будут недостаточно сильными, чтобы создать конфликтные ситуации до декабря. На этой неделе будут удачные, хотя и слабые попытки договориться, но возможностей для сильных компромиссов пока нет". Многие ситуации на прошлой неделе подтверждали, что в "Нашей Украине" пытаются найти наиболее оптимальную форму управления.

Цитата из прошлого прогноза (13.11.2006): "Для Партии Регионов на этой неделе должна сложиться ситуация, благоприятная для налаживания межпартийных или аналогичных им отношений. Один из возможных вариантов – укрепление отношений внутри коалиции, но возможны и какие-то другие варианты". Днепропетровская областная организация СДПУ(о) в полном составе перешла в Партию регионов.

Что будет...

События прошлой недели, связанные с изменениями в составе правительства, заложили на ближайшее будущее программу активизации внешнеполитической деятельности Украины. Эта программа будет формироваться на протяжении полутора месяцев – до конца декабря 2006 года. За это время можно ожидать визитов руководства Украины в Брюссель и Москву, или официальных заявлений относительно внешнеполитического курса Украины. К сожалению, на протяжении последних двух месяцев из-за неопределенности позиции Украины были упущены благоприятные возможности для страны в целом. В этом году таких возможностей уже не будет. Но если до конца года политики найдут консенсус хотя бы по основным спорным вопросам, то в январе-феврале 2007 года еще будут благоприятные возможности для реализации внешнеполитических программ.

На этой неделе в Украине можно ожидать удачного заключения какого-то не очень важного промежуточного договора. Этот договор будет направлен на решение экономических вопросов, относящихся, скорее всего, к сферам занятости населения, информации и обороноспособности страны. Весь этот процесс займет по времени две недели. Результаты будут благоприятные, но не очень важные.

В отношении политической реформы на этой неделе возможны критические высказывания. Сами по себе они вызовут слабый резонанс, но могут создать условия для серьезных конфликтов в ближайшем будущем, по крайней мере, до конца этого года. А основных событий, связанных с реформой, следует ожидать уже в следующем году.

Эта неделя должна оказаться благоприятной для отношений Президента Виктора Ющенко с парламентом. Уже подготовлены какие-то договоры или решения по важным вопросам, которые сейчас, или на следующей неделе создадут хорошие возможности для сотрудничества парламента и Президента. Трудно утверждать, что это событие напрямую связано с законами о Кабинете Министров и оппозиции, но такая вероятность существует. Эта ситуация окажется благоприятной для развития отношений между различными ветвями власти во внутриполитической жизни страны, и может быть связана не только с тем, что произойдет на этой неделе, а с несколькими важными событиями, которые ожидаются на протяжении декабря 2006 – января 2007 года. В данном случае речь идет о благоприятном событии для сотудничества Президента со всем парламентом – и с правящей коалицией, и с оппозицией, а также для компромиссов между правящей коалицией и оппозицией. Эти решения не будут противоречить межпартийному договору "Универсал". И все-таки сейчас можно говорить только о начале этого пути, то есть о закладке программ на будущее. Эти события только подготовят действительно важные компромиссы, результатов от которых следует ожидать на протяжении всего 2007 года. Путь от закладки программы до получения результата в 2007 году будет нелегким, но с положительным конечным итогом.

Астролог Вадим Феофанов